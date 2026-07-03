Россияне активизировались к югу от Лимана: в DeepState раскрыли их планы

Они добавили, что ситуация в Ямполе по-прежнему остается критической: украинские военные до сих пор пытаются удержать этот населенный пункт.

Российские оккупационные войска усилили активность к югу от Лимана в Донецкой области, поскольку не могут ничего поделать с самим городом. Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

"Противник ведет активные штурмовые действия в районе Озерного и Кривой Луки. За долгое время он добился незначительного успеха, но постоянно несет потери. Цель противника - выйти на рубежи населенного пункта Райгородок, чтобы там закрепиться и развить свое наступление на Славянск и его агломерацию. Таким образом противник пытается избежать боевых столкновений с Лиманом, ведь все попытки войти в населенный пункт заканчиваются постоянными потерями даже в случае успешного единичного проникновения", - написали они.

По их словам, одновременно с этим россияне сосредоточили внимание на Рай-Александровке, которая является одним из ключевых населенных пунктов для продвижения в направлении Славянска.

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"Линия населенных пунктов Николаевка-Орехуватка-Никонировка является ключевой и последней для начала битвы за город. Украинские военные на сегодняшний день успешно отражают атаки противника и сдерживают натиск, и здесь необходимо отдать должное как бойцам, так и командирам, которые в условиях ограниченных людских ресурсов сдерживают эту орду", - отметили аналитики.

Они добавили, что критической остается ситуация в Ямполе, где украинские военные до сих пор пытаются удержать населенный пункт.

Война в Украине - ситуация на фронте

В ночь на 3 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского в оккупированном Крыму.

В Генштабе сообщили об ударах по станции радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (Крым) и подразделению радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

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