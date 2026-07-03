Китайский гороскоп на июль: Быкам - конфликты, Драконам - деньги

Крысам советуют не пытаться контролировать результат.

Составлен китайский гороскоп на июль 2026 года для каждого знака восточного календаря. В течение месяца ожидается несколько особенно важных дат, которые будут благоприятны для новых начинаний, финансовых вопросов, отдыха и принятия важных решений.

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Крыса

Для рожденных в год Крысы июль станет подходящим временем для серьезных перемен. Однако прежде чем открывать новую страницу, придется разобраться с тем, что давно тормозит развитие. Уже в начале месяца вероятна ситуация, которая заставит пересмотреть привычный образ жизни. Причиной может стать как собственное решение, так и влияние другого человека. В течение июля вы можете заняться обновлением дома, сделать ремонт, заменить технику или избавиться от вещей, которые давно утратили свою ценность. Несмотря на ретроградный Меркурий, подобные изменения окажутся полезными и помогут почувствовать движение вперед. Особенно удачным станет 13 июля, когда энергия Земной Крысы поможет обрести внутреннюю устойчивость, восстановить баланс и укрепить уверенность в своих действиях. Еще один важный день – 25 июля. Под влиянием стихии Металла возрастут шансы на интересные знакомства, романтические встречи или откровенный разговор о будущем отношений. Главное – не пытаться контролировать результат и позволить событиям развиваться естественным образом. Самыми благоприятными знаками для Крысы в июле станут Дракон и Змея, а счастливым числом месяца окажется 8.

Бык

Для Быка июль пройдет под влиянием трех ключевых энергетических периодов. Первым важным днем станет 2 июля, который пройдет под стихией Огня. Этот день принесет мощный заряд мотивации, однако одновременно окажется одним из самых напряженных в месяце. Важно внимательно следить за своими эмоциями и не позволять раздражению брать верх. Импульсивные слова или необдуманные поступки могут привести к конфликтам. Также стоит задуматься, действительно ли ваши цели принадлежат именно вам, а не являются попыткой кого-то обойти или доказать свое превосходство. Четкое понимание собственных мотивов поможет избежать ненужных проблем. Следующий важный этап наступит 14 июля. День Разрушения под влиянием стихии Земли поможет избавиться от того, что давно перестало приносить пользу. Это удачное время для пересмотра привычек, планов и жизненных ориентиров. Чем проще окажутся ваши решения, тем легче будет двигаться вперед. Последний значимый день месяца – 26 июля, когда энергия Металла позволит взглянуть на события максимально объективно. К этому моменту многие переживания останутся позади, а решения будут приниматься уже без лишних эмоций. Конец месяца идеально подойдет для подведения итогов. Стоит честно оценить, какие привычки, проекты или занятия действительно помогают двигаться вперед, а от чего уже пора отказаться. Наиболее благоприятными знаками для Быка станут Кролик и Собака, а счастливым числом месяца будет 7.

Тигр

В июле у Тигра будет три ключевых дня, связанных с его энергией, каждый из которых по-своему влияет на события месяца. Первый важный день проходит под земной энергией и считается Днём Успеха. Для Тигра такие периоды особенно значимы, поскольку помогают учиться управлять собственной силой и правильно направлять её. В этот день особенно важно оставаться верным себе – именно это становится основой будущих достижений и может привести к очень хорошим результатам. Следующий значимый день – 15 июля. Его энергия связана с Металлом, что вступает в противоречие с природой Тигра. Обычно в такие периоды вам сложно дистанцироваться от происходящего, особенно когда в игру вовлечены эмоции. Этот день также считается Днём Опасности, поэтому вы будете более отстранёнными и даже менее зависимыми от результата. Однако благодаря тому, что начало месяца вы пройдёте с дисциплиной и самоконтролем, вы сможете направить эту энергию в конструктивное русло. Это поможет избежать ошибок, выстроить границы и выйти из ситуации с преимуществом. К концу недели вы почувствуете уверенность в своих действиях и решениях. Заключительный день месяца приходится на 27 июля и проходит под влиянием стихии Воды. Это эмоционально насыщенный период, который после периода дисциплины и внутренней собранности может ощущаться особенно глубоко и даже облегчённо. В этот день вы будете больше доверять интуиции и следовать внутренним ощущениям, легко распознавая, что вам подходит, а что – нет, даже если внешне ситуация выглядит привлекательной. Хотя желаемые финансовые или личные результаты могут не проявиться напрямую, вы получите важное понимание: иногда избегание проблем приносит не меньше пользы, чем активное движение вперёд. Это усилит чувство благодарности за уже имеющееся и поможет более осознанно выстраивать жизнь к августу. Наиболее гармоничные знаки для Тигра – Крыса и Лошадь. Самое удачное число месяца – 5.

Кролик

Июль станет для Кролика одним из наиболее благоприятных месяцев. Первый значимый день – 4 июля. Он проходит под земной энергией и может принести результат в виде награды или благодарности за ранее проделанную работу. Это может быть как материальная поддержка, так и освобождение от эмоционального груза, который долго истощал вас. В этот день особенно важно проявлять благодарность и по возможности делиться добром с другими. Позже, 16 июля, появится возможность добиться успеха неожиданным способом. Однако результат может не сразу вызвать удовлетворение, поскольку энергия Металла делает восприятие более холодным и аналитичным. Тем не менее именно этот день помогает пересмотреть свои цели и понять, что действительно работает, а что требует корректировки. Это хорошее время для общения с людьми, которые уже достигли того, к чему вы стремитесь, и для переоценки своего пути с более объективной позиции. В конце месяца, 28 июля, ситуация снова разворачивается в сторону успеха. На этот раз события будут более эмоционально окрашенными, и вы сможете опираться на интуицию и внутреннее чутьё. Усилия, приложенные около 16 июля, начнут давать заметные результаты, и вы увидите, как произошедшие изменения начинают работать на вас. Этот день поможет завершить месяц на сильной и устойчивой ноте и уверенно войти в август. Наиболее благоприятные знаки для Кролика – Петух и Коза. Самое удачное число месяца – 3.

Дракон

Для Дракона июль окажется насыщенным событиями, новыми возможностями и перспективами для увеличения доходов. Уже 5 июля откроется благоприятный период для реализации личных целей. Этот день пройдет под влиянием стихии Металла, поэтому успех во многом будет зависеть от способности сохранять объективность и спокойно реагировать на перемены. Даже если покажется, что поддержки недостаточно или обстоятельства складываются не в вашу пользу, гибкость поможет добиться желаемого результата. Около 17 июля события начнут развиваться заметно быстрее. Энергия Водяного Дракона усилит интуицию и эмоциональную восприимчивость, однако важно не допустить переутомления. Если почувствуете усталость или эмоциональное выгорание, лучше немного снизить темп. Именно внутреннее равновесие позволит не упустить перспективную возможность. Еще одной важной датой станет 29 июля. Этот день идеально подойдет для запуска нового проекта или начала дела, на которое раньше не хватало решимости. Вы будете открыты экспериментам, легко воспримете перемены и сможете сделать шаг в совершенно новом направлении. Такой настрой станет отличной основой для успешного августа. Наиболее гармоничное взаимодействие в июле ожидается с людьми, рожденными в годы Обезьяны и Свиньи, а счастливым числом месяца станет 2.

Змея

Для Змеи июль пройдет под девизом обновления. Главной задачей месяца станет завершение всего, что давно требовало логического финала, чтобы освободить место для новых возможностей. Уже 6 июля, в День Закрытия Металлической Змеи, появится возможность окончательно оставить позади старые переживания, незавершенные дела или ситуации, которые больше не соответствуют вашим жизненным целям. Это станет символическим началом нового этапа. Следующие две недели лучше посвятить внутренней работе. Не стоит торопить события или требовать от себя мгновенных результатов. Этот период идеально подойдет для размышлений, переоценки ценностей и определения дальнейших ориентиров. Позвольте себе двигаться в комфортном темпе и не перегружайте себя лишними обязательствами. Более активная фаза начнется 18 июля, когда энергия Водяной Змеи усилит вашу интуицию. Именно внутренний голос поможет принять наиболее верные решения. Даже если некоторые предложения сначала покажутся не совсем понятными или недостаточно продуманными, позже их потенциал станет очевиден. Еще один благоприятный день наступит 30 июля. Энергия Дерева откроет перед вами новые перспективы и придаст уверенности в собственных силах. Вы почувствуете готовность двигаться вперед без спешки и сомнений. В целом июль станет для вас месяцем глубоких внутренних перемен, а главным условием успеха окажутся терпение и бережное отношение к себе. Самыми благоприятными знаками для Змеи будут Бык и Тигр, а счастливым числом месяца станет 11.

Лошадь

Для Лошади июль станет одним из самых спокойных месяцев за последнее время. Главной темой окажется освобождение от всего лишнего. В течение месяца вы будете чаще говорить "нет", постепенно отказываясь от обязанностей и переживаний, которые давно перестали быть вашими. Уже 7 июля вы поймете, где слишком активно участвовали в чужих проблемах или брали на себя ответственность за других людей. Это осознание позволит сократить лишнюю нагрузку и почувствовать заметное эмоциональное облегчение. Уже к концу первой недели напряжение значительно уменьшится, а свободного времени станет больше. 19 июля вы окончательно завершите дела и обязательства, которые не должны были лежать на ваших плечах. Вместо попыток контролировать всё сразу вы научитесь делегировать часть задач и сосредоточитесь только на действительно важных целях. Кульминацией месяца станет 31 июля. День Огненной Лошади подарит мощный прилив энергии, вдохновения и уверенности. Вы почувствуете себя гораздо свободнее, избавитесь от внутренней путаницы и увидите дальнейший путь значительно яснее. Именно с таким настроем вы войдете в август. Самыми удачными знаками для Лошади станут Лошадь и Бык, а счастливым числом месяца окажется 13.

Коза

Для Козы июль станет месяцем новых начинаний. Хотя в вашем знаке окажется всего два ключевых дня, оба будут проходить под энергией Дня Основания, которая особенно благоприятна для старта важных проектов и перемен. Первым станет 8 июля. Под влиянием стихии Воды вы можете неожиданно получить сильное внутреннее озарение или понять, в каком направлении хотите двигаться дальше. Не бойтесь сделать первый шаг, даже если пока не уверены во всех деталях. Именно решительность откроет перед вами новые возможности. Ваша уверенность будет строиться не на холодном расчете, а на внутреннем ощущении правильности выбранного пути. Если будете настойчивы и не откажетесь от своей идеи при первых трудностях, события начнут складываться в вашу пользу. Следующий важный этап наступит 20 июля, когда энергия Дерева поможет укрепить начатое и сделать еще один шаг к поставленной цели. Именно тогда ваши планы начнут приобретать реальные очертания, а перспективы станут гораздо более понятными. Если вы давно откладывали запуск собственного проекта, смену направления деятельности или воплощение большой мечты, июль станет одним из лучших периодов для первого шага. Наиболее гармоничные отношения в этом месяце ожидаются с людьми, рожденными в годы Свиньи и Петуха, а счастливым числом станет 6.

Обезьяна

В июле главной задачей для вас станет избавление от всего, что больше не приносит пользы, и восстановление внутренних ресурсов. Особенно важным окажется 9 июля – День освобождения для Деревянной Обезьяны. Это удачное время, чтобы навести порядок дома, избавиться от ненужных вещей, старых бумаг и всего, что давно пора выбросить. Такая очистка поможет освободить пространство не только вокруг вас, но и внутри, оставив позади накопившийся негатив. Еще один важный день – 21 июля, который пройдет под влиянием Огня. В этот период могут проявиться раздражение или разочарование, особенно если какие-то планы не оправдают ожиданий. Однако именно тогда вы сможете понять, какие эмоциональные привязки мешают вам двигаться вперед. Не позволяйте негативным эмоциям взять верх. Лучше используйте этот момент как возможность избавиться от внутренних ограничений. Решительные действия помогут вернуть уверенность в себе и почувствовать, что вы снова контролируете ситуацию. Наиболее благоприятными знаками для вас в июле станут Коза и Тигр, а счастливым числом месяца будет 4.

Петух

Июль станет месяцем, когда ваши знания, опыт и аналитические способности окажутся особенно востребованными. До 10 июля вы будете внимательно наблюдать за происходящим, анализировать поступки окружающих и делать полезные выводы. Именно это позволит вам увидеть новые возможности и понять, какие идеи способны принести наилучший результат. Особенно успешным окажется 10 июля – день Деревянного Петуха. В этот период ваш интеллект будет работать особенно четко, а слова окажутся убедительными и весомыми. Вы легко сможете донести свою точку зрения, заслужить уважение окружающих и добиться поставленных целей благодаря грамотному общению. Вдохновившись поддержкой и положительной реакцией других людей, вы захотите применить полученные знания уже к собственной жизни. Еще одной важной датой станет 22 июля – день Огненного Петуха. Он идеально подойдет для составления личных планов, постановки новых целей и определения дальнейших приоритетов. Наиболее гармоничными союзниками для вас будут Кролик и Змея, а счастливым числом месяца станет 9.

Собака

После напряженного июня июль даст вам возможность немного замедлиться и восстановить внутреннее равновесие. Несмотря на насыщенный график, главным приоритетом станет поддержание баланса между обязанностями, отдыхом и личной жизнью. Вы поймете, что сохранить силы не менее важно, чем постоянно двигаться вперед. Особенно благоприятным днем станет 11 июля – День Баланса. Это подходящее время, чтобы определить новые цели и честно ответить себе на вопрос, что действительно приносит вам радость и вдохновение. Старайтесь избегать крайностей во всем – работе, питании, физических нагрузках и отдыхе. Новые привычки окажутся эффективными только в том случае, если вы будете внедрять их постепенно. Еще одной важной датой станет 23 июля, который пройдет под влиянием стихии Земли. Этот день поможет внести изменения в повседневную жизнь, сделать ее более спокойной и комфортной. Помните, что настоящая гармония рождается из простоты, а не из стремления к идеалу. Уже к концу месяца вы почувствуете, что стали значительно спокойнее и увереннее. Лучшими союзниками для вас будут Кролик и Свинья, а счастливым числом июля станет 1.

Свинья

Для вас июль станет временем укрепления стабильности и сохранения уже достигнутых результатов. Главная задача месяца – не стремиться к резким переменам, а сосредоточиться на том, чтобы сохранить баланс и уверенно двигаться выбранным курсом. Иногда именно спокойствие становится главным условием будущего успеха. Особое значение будут иметь две даты. 12 июля, День Огненной Свиньи, поможет понять, что по-настоящему вдохновляет вас двигаться вперед. Источником мотивации могут стать отношения, семья, дружба или желание создать прочный фундамент для будущего. Полезно будет записать свои цели и причины, ради которых вы готовы прилагать усилия. Вторая важная дата – 24 июля, День Земляной Свиньи. Он поможет укрепить достигнутые позиции, сохранить внутреннее спокойствие и принять взвешенные решения. В течение месяца вы будете лучше понимать, когда стоит проявить инициативу, а когда разумнее отказаться от того, что не принесет пользы. Такой подход позволит завершить июль с ощущением уверенности и внутренней устойчивости. Наиболее благоприятными знаками для вас станут Собака и Свинья, а счастливым числом месяца будет 6.

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