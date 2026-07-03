Уиткофф и Кушнер готовы поехать в РФ и Украину, но не для фотосессии, – NYT

Глава Кремля рассматривает близкого друга Трампа как ключевой канал для достижения целей Кремля.

Президент России заявил, что понимает, почему администрация Трампа "отвлекается" на Иран. Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что его страна не является главным приоритетом для США, пишет журналист Антон Трояновский в статье The New York Times.

Автор публикации отмечает, что в центре разногласий между эскалацией насилия в Восточной Европе и, как представляется, недостаточным вниманием к этому со стороны администрации Трампа стоят два главных переговорщика президента по вопросам Ирана и Украины: специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Трампа.

На этой неделе они отправились в Катар для очередного раунда переговоров по Ирану, даже несмотря на то, что Украина запускала всё больше дронов в сторону Москвы, а Россия готовила очередной обстрел Киева, где, по сообщениям, в результате ночных атак в четверг погибло не менее 21 человека.

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Отмечается, что последний известный случай, когда российские и украинские чиновники встретились лицом к лицу, произошел в Швейцарии в феврале, когда между ними сидели Уиткофф и Кушнер.

Трояновский отметил, что в течение последующих месяцев внимание представителей администрации Трампа было полностью сосредоточено на войне в Иране, даже несмотря на эскалацию боевых действий между Россией и Украиной – конфликта, который господин Трамп обещал разрешить в течение 24 часов.

"Мы сосредоточились на Иране", – заявил в прошлом месяце Трамп, намекнув, что администрация может возобновить свои усилия по прекращению войны в Украине, как только Иран "останется позади".

Как для Москвы, так и для Киева, ведущих ожесточенную войну, в результате которой погибло или получило ранения более двух миллионов военнослужащих, Уиткофф и Кушнер являются ценными контактами, имеющими прямые каналы связи с американским президентом.

Однако, как считает автор статьи, они также представляют собой препятствие, поскольку не имеют дипломатических команд, которые обычно подготавливают почву для переговоров на высоком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для CBS News в четверг выразил разочарование в отношении этой пары, отметив, что до сих пор ждет их визита в Украину.

Чиновник, высказавшийся на условиях анонимности из-за деликатности переговоров, отметил, что оба мужчины почти ежедневно поддерживали связь с украинскими и российскими должностными лицами, а также проводили с ними личные встречи, о которых не сообщалось.

По его словам, Уиткофф и Кушнер готовы поехать в Россию и Украину, если появится что-то новое для обсуждения, но они не поедут "только для фотосессии".

Два человека, близкие к Кремлю, и двое бывших дипломатов, которые на прошлой неделе посетили Москву, рассказали, что российские чиновники также очень заинтересованы в том, чтобы Уиткофф и Кушнер возобновили сотрудничество.

Россияне "отчаянно ждут возвращения Уиткоффа и Кушнера. Существует немалое разочарование в отношении этих двух человек. В то же время у никого нет альтернативы посредничеству США", – отметил один из бывших дипломатов, руководитель швейцарского аналитического центра, прибывший в Москву для участия в конференции по вопросам внешней политики Томас Гремингер.

Два человека, близкие к Кремлю, поделились, что Путин особенно ценит свои отношения с Уиткоффом. Глава Кремля рассматривает близкого друга Трампа как ключевой канал для достижения целей Кремля, которые могут быть реализованы только Соединенными Штатами, в частности договоренности о том, чтобы Украина не вступила в НАТО.

Однако, по словам лиц, осведомленных о переговорах, российские чиновники недовольны нерегулярностью этих визитов и отсутствием дальнейших шагов и выражают желание видеть более структурированный дипломатический процесс.

С момента возвращения Трампа на пост Уиткофф встречался с Путиным семь раз, в последний раз – в январе и декабре этого года, когда к нему присоединился Кушнер. Журналист отмечает, что Виткофф еще не посещал Украину.

Роль Трампа в войне РФ против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению журналистки Ребекки Хайнрихс, единственный способ, которым Трамп может помочь положить конец войне, – это оказывать давление на Россию и поощрять Украину и другие страны НАТО делать то же самое. По её мнению, российский диктатор может положить конец войне, по крайней мере согласившись на прекращение огня. Хайнрихс добавила, что президент США продемонстрировал готовность адаптироваться, когда его планы не срабатывают, и именно сейчас настало время сменить стратегию.

Также мы писали, что Путин впервые публично признал, что во время прошлогоднего саммита с президентом США Дональдом Трампом не было заключено ни одного соглашения о прекращении войны в Украине. Это заявление резко контрастирует с предыдущими утверждениями российских чиновников, которые месяцами уверяли, что именно тогда была заложена основа будущего "мирного урегулирования". По словам главы Кремля, на саммите он с Трампом лишь обсуждали возможные варианты урегулирования войны в Украине. Как отмечает издание WP, признание Путина прозвучало на фоне ухудшения ситуации для России.

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