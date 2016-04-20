Порошенко заявил, что решение Еврокомиссии - мощный стимул для продолжения реформ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко от имени Украинского народа поблагодарил Европейскую Комиссию, Президента Европейской Комиссии и лично Еврокомиссара Йоганесса Гана за внесение Европейской Комиссией на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента законодательного предложения о введении безвизового режима для граждан Украины.

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«После Евромайдана, после Революции Достоинства - это важный шаг навстречу европейским стремлениям украинского народа», - сказал президент и добавил, что «сегодняшнее решение Еврокомиссии является признанием европейскими партнерами проведенных реформ в Украине».

Глава государства подчеркнул, что «Украина рассматривает сегодняшнее решение как мощный стимул по продолжению реформ и рассчитывает на поддержку стран Европейского Союза и европейских институтов как по скорейшему введению безвизового режима, так и последующей интеграции Украины в ЕС».

Президент Украины выразил надежду на скорейшее утверждение соответствующего предложения Советом ЕС и Европарламентом и введение безвизового режима между Украиной и ЕС уже во второй половине этого года.

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Глава государства уверен, что выход Украины из политического кризиса, создания новой проевропейской парламентской коалиции и назначения нового правительства открывают новые возможности для ускорения реформ в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, для выполнения Минских соглашений и эффективной реализации антикоррупционной политики.

В свою очередь Йоганесс Ган назвал достижения Украины в законодательных изменениях по введению безвизового режима с ЕС «прекрасными примером замечательного сотрудничества между Президентом, Правительством и Парламентом».

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«Все три учреждения тесно сотрудничали вместе и это дало возможность достичь хорошего результата», - подчеркнул Еврокомиссар и добавил, что «такое сотрудничество является абсолютно необходимым для успешного внедрения реформ».

Комиссар ЕС поздравил Украину с завершением политического кризиса и заверил в неизменной и последовательной поддержке нашего государства со стороны Европейского Союза на пути демократических и проевропейских преобразований.