Парубий обещает создать в Раде рабочую группу по вопросам борьбы с незаконной добычей янтаря
11:57, 18 апреля 2016Политика
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В Верховной Раде будет создана рабочая группа по вопросам борьбы с незаконной добычей янтаря.
Возглавит рабочую группу первый заместитель председателя Совета Ирина Геращенко / Фото УНИАН
Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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Он отметил, что "дал поручение по созданию рабочей группы по законопроектам относительно янтаря - по вопросу одному из очень острых сегодня в нашей внутренней дискуссии и одному из самых резонансных в обществе".
По его словам, возглавит рабочую группу первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.
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