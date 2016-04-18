Парубий обещает создать в Раде рабочую группу по вопросам борьбы с незаконной добычей янтаря

11:57, 18 апреля 2016
Политика
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В Верховной Раде будет создана рабочая группа по вопросам борьбы с незаконной добычей янтаря.

Фото УНИАН

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Он отметил, что "дал поручение по созданию рабочей группы по законопроектам относительно янтаря - по вопросу одному из очень острых сегодня в нашей внутренней дискуссии и одному из самых резонансных в обществе".

По его словам, возглавит рабочую группу первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

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