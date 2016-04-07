Янтарные войны: на Ривненщине в район незаконной добычи введено спецподразделение "Днепр 1"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на специальном брифинге начальник управления Национальной полиции в Ривненской области Сергей Князев.

Сейчас, по его словам, спецподразделение находится в Сарненском районе.

Главный полицейский не конкретизировал цели приезда спецподразделения в Ривненскую область.

"Соответствующее специфическое подразделение прибыло к нам. Оно выполняет задачи, которые поставил оперативный штаб. Задача эта носит оперативный характер. Комментировать оперативные действия нет смысла", - отметил Князев.

Читайте такжеВ Ривне правоохранители изъяли янтарь на полмиллиона гривень

Как сообщал УНИАН, 30 марта во время отработки территории Сарненского района в урочище "Смитнык" возле поселка Клесов работники спецподразделения Сарненского отделения ГУ ЧП в Ривненской области, местной прокуратуры, межрайонного отдела СБУ в области и гослесохраны обнаружили места незаконной добычи янтаря.

На въезде в урочище почти тысяча человек в балаклавах и камуфлированной одежде, вооруженные деревянными битами, камнями и палками, заблокировали дорогу поваленными деревьями и оказывали сопротивление работникам правоохранительных органов.

Разъяренная толпа стала бросать камни и подручные средства, стрелять из неустановленного оружия, а также призывать к нанесению телесных повреждений правоохранителям и к повреждению служебных автомобилей.

Только после применения милицией специальных средств защиты, в том числе травматического оружия, удалось унять раздраженных копателей янтаря. Однако позже к толпе подъехала бронемашина, после чего старатели вновь взбунтовали.

Впоследствии полицейским удалось договориться об урегулировании конфликта и разблокировать путь.

В результате столкновения пострадали 10 полицейских, из которых — 5 работники спецподразделения, а остальные — из Сарненского отдела полиции.