Болгария отменила транзитные визы

С 18 июля 2008 года вводится упрощенный режим транзитного проезда через территорию Болгарии для иностранцев, которые нуждаются в визе для въезда в эту страну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, иностранцы, в том числе граждане Украины, получают возможность пересекать территорию Болгарии без болгарской транзитной визы, если они “имеют одну из следующих виз или документов, выданных государствами - членами Европейского Союза, которые в полном объеме применяют нормы Шенгенского законодательства – Австрия, Бельгия, Чехия, Эстония, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Польша, Португалия, Испания, Словения, Словакия, Швеция, Венгрия, а также Дания, Исландия, Норвегия. Такое право получили граждане, которые имеют «краткосрочную визу» (Schengen) (определенная в статье 10 Конвенции о применении Шенгенского соглашения); «долгосрочную визу» (определенная в статье 18 Конвенции о применении Шенгенского соглашения); «разрешение на проживание», определенное в дополнении № 4 Общих консульских инструкций.

Указанное право получили граждане, которые имеют действительную краткосрочную, долгосрочную визу или действительное разрешение на проживание, выданные Румынией или Кипром, а также те, кто имеет действительное разрешение на проживание, выданное Швейцарией или Лихтенштейном.

Период транзитного пересечения территории Болгарии не может превышать 5 (пять) дней.

Пресс-служба МИД также обращает внимание на такие условия: “срок действия вышеупомянутых виз и документов должен покрывать весь период транзитного пересечения территории Болгарии. Транзитное пересечение иностранцами территории Болгарии по вышеприведенным правилам осуществляется только при условии наличия действительного проездного документа для пересечения границы, а также документов, которые подтверждают цель поездки и финансовое обеспечение в период транзитного проезда”.

Во въезде в Болгарию может быть отказано иностранцам, предупредительные данные в отношении которых внесены в национальные базы данных государств - членов ЕС об отказах во въезде, а также если они представляют угрозу общественному порядку, национальной безопасности, здоровью населения или международным отношениям.