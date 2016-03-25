У Климкина не исключают, что кремлевскую клику ждет судьба Караджича за военные преступления
Обвинительный приговор Международного трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ) лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу и его осуждение к 40 годам лишения свободы за преступления против человечности свидетельствует о неотвратимости наказания, что должны осознавать российские чиновники.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины приветствует приговор МТБЮ, вынесенный Караджичу.
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«Решение МТБЮ является свидетельством того, что за любое преступление против человечности, пренебрежение принципами международного гуманитарного права наступит наказание, безотносительно к срокам совершения таких злодеяний, а каждый преступник рано или поздно будет осужден», - убеждены в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В связи с этим в МИД отметили, что неотвратимость наказания должны хорошо осознавать российские чиновники и представители т.н. российского правосудия, которые ответственны за организацию преступлений, совершенных в условиях агрессии РФ против Украины, за незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и Севастополя, за убийства и пытки на территории Донбасса и Крыма, за преследования украинских политических заключенных.
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Как сообщал УНИАН, 24 марта МТБЮ признал Караджича виновным в преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1990-х годах и приговорил к 40 годам лишения свободы.
Караджич был одним из политических лидеров боснийских сербов во время войны 1992-1995 годов в Боснии, которая унесла жизни около 100 тыс. человек.
Караджич был задержан в Сербии в 2008 году после того, как 13 лет скрывался от правосудия.