У Климкина не исключают, что кремлевскую клику ждет судьба Караджича за военные преступления

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины приветствует приговор МТБЮ, вынесенный Караджичу.

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«Решение МТБЮ является свидетельством того, что за любое преступление против человечности, пренебрежение принципами международного гуманитарного права наступит наказание, безотносительно к срокам совершения таких злодеяний, а каждый преступник рано или поздно будет осужден», - убеждены в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В связи с этим в МИД отметили, что неотвратимость наказания должны хорошо осознавать российские чиновники и представители т.н. российского правосудия, которые ответственны за организацию преступлений, совершенных в условиях агрессии РФ против Украины, за незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и Севастополя, за убийства и пытки на территории Донбасса и Крыма, за преследования украинских политических заключенных.

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Как сообщал УНИАН, 24 марта МТБЮ признал Караджича виновным в преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1990-х годах и приговорил к 40 годам лишения свободы.

Караджич был одним из политических лидеров боснийских сербов во время войны 1992-1995 годов в Боснии, которая унесла жизни около 100 тыс. человек.

Караджич был задержан в Сербии в 2008 году после того, как 13 лет скрывался от правосудия.