Радован Караджич получил 40 лет тюрьмы за военные преступления

Приговор вынес Международный трибунал по бывшей Югославии, meduza.io. Радован Караджич, в частности, признан виновным в геноциде в Сребренице - небольшом боснийском городе, где в июле 1995 года были убиты от семи до восьми тысяч боснийских мусульман.

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По итогам разбирательства суд возложил на Караджича ответственность за убийства, захват заложников и принудительное переселение жителей Боснии и Герцеговины. В частности, его признали виновным по эпизоду с осадой города Сараево, за время которой погибли тысячи людей.

В общей сложности обвинительный приговор был вынесен по 10 эпизодам из 11. Караджича оправдали только по обвинению в геноциде жителей семи боснийских населенных пунктов в 1992 году.

Справка УНИАН. Радован Караджич в 1992–1996 годах занимал пост президента Республики Сербской - государственного образования на территории Боснии и Герцеговины. В 1995 году Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил ему обвинение в военных преступлениях. Караджич был вынужден сложить полномочия, после чего он скрылся от следствия. Арестовать Радована Караджича удалось в 2008 году. Выяснилось, что после отставки он жил в Белграде под другим именем. Караджича экстрадировали в Гаагу, где в 2009 году начался судебный процесс по его делу.