Порошенко поддержит любую кандидатуру премьера, которую внесет "старая" коалиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Харькове.

«Относительно позиции по правительству я подчеркиваю, что я поддержу любую кандидатуру премьер-министра, которую внесет мне коалиция», - заявил он.

По словам президента, работа коалиции была разрушена выходом из нее трех фракций.

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«Было дано достаточно времени - кажется, больше месяца - для того, чтобы или попытаться вернуть эти фракции в коалицию, или сформировать новую коалицию», - добавил Порошенко.

«Моя принципиальная позиция – мы не имеем права дальше ждать. Я обращаюсь ко всем фракции коалиции старой (я уверен, что в другом формате, другие любые фракции на сегодняшний день привлечены не будут), отбросить собственные амбиции и на этой неделе провести заседание совета коалиции, определиться с кандидатурой премьер-министра, подать предложения кандидатуры премьер-министра президенту», - призвал он.

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