Порошенко на этой неделе подпишет указ о демобилизации военных четвертой волны

11:36, 22 марта 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе планирует подписать указ о демобилизации военнослужащих 4-й волны мобилизации.

армія солдати всу збройні / upogau.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сегодня в Киеве.

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"На этой неделе я подпишу указ о демобилизации военнослужащих 4-й волны мобилизации", - сказал он.

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