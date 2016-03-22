Порошенко на этой неделе подпишет указ о демобилизации военных четвертой волны
11:36, 22 марта 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе планирует подписать указ о демобилизации военнослужащих 4-й волны мобилизации.
Порошенко подпишет указ о демобилизации / upogau.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сегодня в Киеве.
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"На этой неделе я подпишу указ о демобилизации военнослужащих 4-й волны мобилизации", - сказал он.
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