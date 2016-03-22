Порошенко на этой неделе подпишет указ о демобилизации военных четвертой волны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сегодня в Киеве.

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"На этой неделе я подпишу указ о демобилизации военнослужащих 4-й волны мобилизации", - сказал он.