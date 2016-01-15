В Генштабе заявили, что седьмая волна мобилизации будет меньше предыдущей

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявляют, что седьмая волна мобилизации в ВСУ состоится.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в результате демобилизации четвертой волны возникнет потребность доукомплектовать ВСУ.

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"Комплектация будет проводиться как контрактниками, так и мобилизованными. Естественно, чем больше будет привлечено контрактников, тем меньше будет потребность в мобилизованных", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ВСУ заинтересованы в максимальной комплектации профессиональными и мотивированными кадрами - военнослужащими по контракту. "Сейчас ведется работа с мобилизованными четвертой волны, а также демобилизованными предыдущих волн для привлечения их к службе по контракту. После того, как станет ясно количество контрактников, сможем назвать потребность в мобилизованных", - пояснили в Генштабе.

Согласно сообщению, в ВСУ проведена оптимизация воинских частей и боевой подготовки, армия получила новую технику и вооружение.

"Мы делаем ставку на усиление боевых возможностей за счет обученности и обеспеченности, а не количества личного состава", - подчеркнули в Генштабе и добавили, что таким образом, "уже сейчас можно сказать, что седьмая волна будет меньше предыдущих".

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Как сообщал УНИАН, 11 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддержит объявление очередной мобилизации в ряды Вооруженных сил, если в этом возникнет потребность.

При этом Порошенко отметил, что соответствующая инициатива должна исходить со стороны Министерства обороны и Генерального штаба.

По его словам, в случае озвучивания такой инициативы соответствующий законопроект сразу будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.