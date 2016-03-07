Консулы сообщили о первых признаках ухудшения здоровья Савченко (видео)

Сегодня, 7 марта, в СИЗО, где содержится Савченко, прибыли генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Анатолий Москаленко и вице-консул Александр Ковтун.

Они сообщили, что у Надежды Савченко уже наблюдаются первые признаки ухудшения состояния здоровья: учащенное сердцебиение и холодные руки, передает ТСН.

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Однако летчица в сознании и адекватно реагирует. В целом встреча длилась полтора часа. Украинским дипломатам Надежда Савченко заявила, что намерена дотянуть до судебного заседания, которое состоится 9 марта в российском Донецке. Она планирует выступить с последним словом.

При этом украинка посещает медика СИЗО, который измеряет давление. На все уговоры принимать пищу и воду летчица отвечает отказом. Во вторник, 8 марта, консулы вновь намерены встретиться с Савченко и узнать о ее состоянии здоровья.

Украинку в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в РФ.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение заявило о требовании, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.