О состоянии Савченко пока ничего неизвестно - сестра

Об этом сестра летчицы Вера Савченко заявила сегодня утром в эфире телеканала "112 Украина".

"Омбудсмен заявила, что делает все возможное, чтобы к Савченко допустили украинских врачей, однако у них там праздники", - отметила Савченко.

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Кроме того, она высказала мнение, что самым разумным вариантом для России является оправдательный приговор в отношении летчицы.

"Я не знаю, что он (Путин) еще выдумает. Вопрос обмена людей - это не вопрос передачи какого-то ядерного оружия, боеголовок. Для цивилизованного мира самым разумным вариантом будет оправдательный приговор", - сказала сестра летчицы.

Напомним, 4 марта Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Такое решение она приняла после того, как суд не дал ей выступить с последним словом и перенес заседание на 9 марта. Савченко заявила, что будет продолжать сухую голодовку "до возвращения в Украину живой или мертвой".

Савченко сейчас находится в СИЗО. Ее посетили представители уполномоченного по правам человека в РФ. Ожидается, что будет согласован допуск украинских врачей к летчице.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.