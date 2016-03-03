В деталях подготовки выборов на Донбассе может прятаться целая армия дьяволов – МИД

Об этом в эфире «5 канала» заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Работа над подготовкой выборов – это процесс, который состоит из такого количества деталей, что там может спрятаться целая армия дьяволов. И каждую эту деталь надо четко отрабатывать... Нужно четко понимать не просто, что у нас будет на следующий день после выборов, а к чему потом эти выборы приведут в среднесрочной и в долгосрочной перспективе", - пояснил он.

Читайте такжеНа сегодня не существует отдельного законопроекта о проведении выборов на оккупированном Донбассе - нардеп

Посол отметил, что прийти к этим выборам необходимо лишь при условии понимания, как они будут проходить и какие будут последствия.

«И все эти вещи нужно анализировать с нашими партнерами по переговорному столу и, несомненно, двигаться в сторону выборов, каким бы сложным этот процесс не был. Потому что речь идет, по сути, в широком смысле о реинтеграции в политическую систему Украины части Украины», – отметил Кулеба.