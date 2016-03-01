Штайнмайер выступил решительно против замораживания конфликта на Донбассе

С таким главным посланием выступил в понедельник на специальном заседании Совета безопасности ООН глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Германия, которая приняла председательство в ОБСЕ на 2016 год, намерена придать организации новый импульс. Основополагающим принципом международного мира, по словам Штайнмайера, является соблюдение территориальной целостности и суверенитета наций. Он призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всем территориям и международной границе Украины, пишет Радио Свобода.

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«Я решительно убежден, что имплементация минских соглашений – это единственный путь к длительному политическому решению ситуации. Я призываю обе стороны, собравшиеся в этом Совете, выполнять взятые на себя обязательства», – заявил министр иностранных дел Германии.

Штайнмайер решительно отверг стратегию замораживания конфликта как один из предложенных способов остановки боевых действий на востоке Украины. Наоборот, он подчеркнул, что ОБСЕ будет пытаться решить ранее законсервированные конфликты вокруг России.

«Я бы хотел подчеркнуть: что касается конфликтов, которые некоторые называют замороженными, мы не можем принять такого рода фатализм».

Штайнмайер также подчеркнул, что речь идет о Нагорном Карабахе, Грузии и Приднестровье – конфликты, которые нужно начать решать.

Представители других государств последовательно поддержали лидерство ОБСЕ в процессе разрешения ситуации на востоке Украины. Представитель Великобритании воспользовался трибуной, чтобы осудить агрессию России в Украине, призвал Москву освободить украинских узников, и вернуть незаконно аннексированный Крым.

Посол России Виталий Чуркин, традиционно, отверг обвинения и повторил прежние тезисы Кремля.

«Мало кто предполагал, что в центре Европы может произойти насильственная, вооруженная смена власти, как это произошло в Украине. В этих условиях народ Крыма свободно определился в пользу воссоединения с Россией», – сказал Чуркин.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заверил, что Украина будет выполнять все пункты минских соглашений и призвал Россию придерживаться взятых на себя обязательств.

«Освобождение всех заложников и незаконно задержанных лиц, украинцев, которые являются политическими заключенными в России, будет ключевым знаком, который продемонстрирует готовность России идти путем деэскалации. Это один из пунктов минских соглашений, который имеет четкую дату исполнения – в течение 5-ти дней после отвода тяжелого вооружения», – подчеркнул Ельченко.

Соединенные Штаты обвинили Россию в продолжении поддержки сепаратистов, которые угрожают наблюдателям ОБСЕ в регионе, ограничивают их доступ к удерживаемых ими украинским территориям, в частности к международным границам, через которые Россия поставляет боевикам вооружение.

Заседание Совета безопасности ООН завершилось первой публичной перепалкой между новоназначенным представителем Украины в ООН Ельченко и российским дипломатом.