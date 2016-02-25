Сакварелидзе: ГПУ возбудила больше дел против моей команды, чем против Януковича

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С большим сожалением и иронией отметил про себя, что по нашим работникам было возбуждено больше уголовных производств, чем по Виктору Януковичу (если взять во внимание открытые, закрытые и текущие, то выйдет около 7 за 4 месяца)", - написал Сакварелидзе.

По его словам одно из первых дел было возбуждено сразу же накануне старта тестирования кандидатов на должности местных прокуроров, в августе 2015: служба внутренней безопасности начала расследование по вопросу финансирования этого процесса со стороны Евросоюза и других международных доноров.

"Складывалось впечатление, что эта служба, которая, к слову, подчиняется непосредственно Генеральному прокурору, уже искоренила все проблемы и нарушения в системе прокуратуры и единственная ее забота теперь – финансирование реформы. Не думаю, что они задавали себе вопрос, сколько в принципе нужно было приложить усилий, чтобы убедить международные институции подключится к процессу реформирования прокуратуры и насколько такие их действия ставят под удар все достигнутые результаты, по сути уничтожают и без того не особо высокое доверие к нашей системе", - отметил заместитель генпрокурора.

Сакварелидзе также рассказал, что в рамках этого внутреннего расследования проводились демонстративные допросы экспертов ЕС, которые участвовали в подготовке процесса тестирования и помогали обеспечить его объективность.

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Приблизительно в то же время, по данным замгенпрокурора, ГПУ возбудила уголовное дело в отношении наших работников из Генеральной инспекции, "чтобы всячески помешать, а в последствии вообще "развалить» дело "бриллиантовых" прокуроров".

"Фантазии "антиреформаторов" нет границ, и вот уже в январе этого года началась новая волна внутренних расследований и допросов сотрудников управления реформ, которое было создано мной в 2015 году для сопровождения процесса реформирования. В данном случае уже заинтересовались тем, почему работники управления реформ посмели «замахнуться» на бюджет прокуратуры, а конкретно пытались выяснить, насколько правильно и эффективно распределяется фонд оплаты труда, есть ли какие-то возможности для повышения заработных плат рядовым сотрудникам. В итоге, это стало официальным предлогом для очередной активизации работы службы внутренней безопасности, хотя у управления реформ есть все полномочия для работы с соответствующими документами", - говорится в сообщении.

По его словам, раньше эти факты не всплывали, так как "людей обычно раздражают разговоры высокопоставленных чиновников о том, почему что-то не выходит, как кто-то им мешает. Часто это воспринимается как попытка оправдать свои неудачи, уйти от ответственности, к чему лично я никак не привык".

"Вынужден признать, что на сегодняшний день на любые шаги, целью которых являются изменения в системе, ГПУ отвечает карательными мерами в сторону их инициаторов. Все это дает мне основания сделать однозначный вывод – руководство ГПУ собирается с таким же рвением, абсолютно не сбавляя темпов, и в дальнейшем продолжать свое "сражение" с любыми попытками реформирования системы", - заявил Сакварелидзе.

Вместе с тем он также подчеркнул, что с недавних пор фокусом службы внутренней безопасности стало исследование фотографий работников в социальных сетях и фактов их личной жизни.

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"У кого-то совершенно спокойно в нескольких частях мира стоят дворцы, а службу внутренней безопасности в это время возмущает и крайне беспокоит фотография нашей сотрудницы, сделанная на отдыхе и взятая со страницы ее друга. Или же высказанная публично благодарность дедушке за победу в войне. Это, мягко говоря, странно и очень симптоматично. Это дает очень четкое представление о том, что сейчас являет собой система прокуратуры и почему мы не должны останавливаться в своем стремлении "сломать" ее и построить новую – эффективную, профессиональную, человечную, такую, приоритетом которой будет защита украинских граждан, а не клоунада и расправа над неугодными", - резюмировал Сакварелидзе.

Кроме этого, замгенпрокурора уверяет, что, несмотря на вышесказанное, команда не собирается отступать.

Напомним, о данным СМИ, прокуроров и следователей, которые занимались делом так называемых "бриллиантовых прокуроров" Шапакина и Корнийца,уволили из Генпрокуратуры. В то же время прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в комментарии изданию опроверг информацию об увольнении.

Однако Сакварелидзе подтвердил информацию о кадровых перестановках в ГПУ, связанных с делом "бриллиантовых прокуроров".