К установлению причин аварии, по его мнению, должны привлечь представителей производителя самолета.

У самолета независимо от возраста есть два состояния: он исправен или не исправен, важна своевременная замена комплектующих и систем, ресурс которых исчерпывается, подчеркнул летчик-испытатель Александр Лиходид. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя аварию истребителя Mirage-2000 на Волыни.

Лиходид сказал, что вариантов отказа бортовой техники и такого фатального исхода масса, поэтому не будет озвучивать "какие-то фантазии". Над этим, подчеркнул он, работает специально созданная комиссия специалистов. Летчик выразил надежду, что к работе над установлением причин крушения "Миража" присоединятся французы - представители производителя самолета.

Он уверен, что партнеры передают Украине самолеты в надлежащем состоянии. По словам Лиходида, у каждого самолета независимо от его возраста есть два состояния: он исправен или не исправен.

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"В самолете у каждого его агрегата, комплектующей, системы есть свой ресурс - то есть это определенное количество времени, в течение которого эта система или агрегат работают надежно. И это все подтверждено испытаниями и в регламенте самолета это все есть", - отметил Лиходид.

Все эти комплектующие, системы заменяются когда ресурс исчерпывается, подчеркнул он. Летчик отметил, что любой самолет если взять - все они работают по этой схеме.

"Существует целый комплекс работ на земле, чтобы подготовить самолет для вылета. И после вылета есть послеполетная подготовка. И все это регламентировано специальными документами. Нарушение регламента - это подсудное дело. Каждый специалист, который работает с самолетом, ставит свою подпись, что он сделал свою работу в соответствии с документами. И в воздух самолет выпускается исправным. То есть у него все системы, агрегаты, оружие, подвески - все в рабочем состоянии. И у него есть запас ресурса", - говорит Лиходид.

Падение военного самолета Mirage-2000

Как сообщал УНИАН, 22 июля вечером стало известно, что в Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000, переданный Францией. Пилоту удалось катапультироваться. Перед этим он смог отвести самолет подальше от жилой застройки, то есть обошлось без трагических последствий на земле.

Также мы писали, что государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения Mirage-2000 на Волыни. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу. В настоящее время следователями установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники.

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