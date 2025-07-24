Альтман отметил, что ему не нравится то, что люди слишком доверяют чат-ботам.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что все больше людей слишком сильно полагаются на чат-бот ChatGPT при принятии решений, даже самых важных, пишет Business Insider.

Отмечается, что во время выступления на банковской конференции, организованной Федеральной резервной системой на этой неделе, Альтман высказался о тревожной тенденции, которую он описывает как "чрезмерная эмоциональная зависимость" людей от ChatGPT. По его словам, чаще всего это явление наблюдается у молодых людей.

"Люди слишком полагаются на ChatGPT. Есть молодые люди, которые говорят: "Я не могу принять ни одного решения в своей жизни, не рассказав ChatGPT обо всем, что происходит. Он знает меня, он знает моих друзей. Я буду делать все, что он скажет". Мне это очень не нравится", - сказал Альтман.

Видео дня

Кроме того, гендиректор OpenAI отметил, что даже если ChatGPT дает отличные советы, не нужно жить так, как советует искусственный интеллект. Он считает, что такая тенденция может быть опасной.

Согласно отчету Common Sense Media, около 72% подростков в США хотя бы раз пользовались чат-ботами с искусственным интеллектом. Половина опрошенных рассказали, что доверяют советам своих цифровых компаньонов.

Также опрос показал, что чаще всего чат-ботам доверяют подростки в возрасте 13-14 лет. Многие из них поделились, что часто консультируются с ними перед принятием важных решений.

ChatGPT Search получил масштабное обновление

Ранее компания OpenAI выпустила масштабное обновление своего интернет-поисковика ChatGPT Search. Теперь система дает более исчерпывающие ответы, а также лучше понимает контекст и запросы.

Ключевым нововведением стало добавление функции поиска с помощью загруженных изображений. Благодаря этому чат-бот может помочь распознать объект или человека на картинке.

Вас также могут заинтересовать новости: