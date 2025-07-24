После недавних изменений в исполнительной ветви власти новые должности заняли старые (не в возрастном смысле) лица. А поскольку деятельность на новой государственной должности всегда лучше начинать с определенных действий, которые будут иметь положительный общественный резонанс, новая руководительница Кабинета министров сообщила, что "Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки".

Стоит отметить, что заявления об уменьшении давления на бизнес в Украине - не новость. Они звучат регулярно, однако на практике редко воплощаются в действенные механизмы.

Поэтому очередное известие о "моратории" вызвало больше скепсиса, чем надежды. Однако, как всегда, выводы нужно делать не по громким заголовкам, а изучая тексты официальных документов.

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Итак, Офис президента Украины сообщил, что "СНБО на заседании принял решение ввести реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность". Звучит многообещающе. Но есть нюанс: СНБО не является органом, уполномоченным устанавливать мораторий на налоговые проверки.

Правила осуществления налогового контроля прописаны исключительно в Налоговом кодексе Украины, и изменить их можно только через парламент, внося изменения в этот Кодекс. Ни одно решение СНБО не может отменить или ограничить действие закона.

В этом контексте сразу вспоминается пример с февраля 2021 года, когда Кабмин попытался отменить "карантинный" мораторий на проверки, установленный именно Налоговым кодексом Украины.

Как следствие, налоговики начали проводить проверки на основании правительственного постановления, а налогоплательщики впоследствии успешно оспаривали результаты таких проверок в судах, учитывая их незаконность.

Результат - потраченные средства и ресурсы на проведение проверок и судебные процессы (как со стороны государства, так и налогоплательщиков), и ноль эффекта.

Скептицизм вырос еще больше, когда новоназначенный Секретарь СНБО уточнил, что речь идет о "введении моратория на необоснованные проверки предпринимателей". Но вопрос обоснованности/необоснованности решается исключительно судом и для этого не нужно никаких решений СНБО. Вряд ли удастся найти пример, когда бы налоговый орган признавал собственную проверку незаконной. Наоборот, Государственная налоговая служба Украины до сих пор судится с плательщиками, защищая результаты проверок, осуществленных несмотря на "карантинный" мораторий. И это при том, что Верховный Суд вынес уже десятки решений о незаконности таких проверок!

Когда же наконец появился текст самого решения СНБО (введенного в действие указом президента), стало ясно: документ сам по себе не вводит никаких запретов, а лишь дает указания Правительству и рекомендует Верховной Раде и правоохранительным органам принять определенные меры.

То есть все, что касается парламента и силовых структур - сугубо рекомендательное. А значит, юридически никого ни к чему не обязывает. Поэтому целесообразность такого решения, откровенно говоря, выглядит сомнительной.

Что касается Кабмина, то в решении СНБО говорится о необходимости повышения эффективности деятельности налоговой и таможни. Один из предложенных способов - установление моратория на проверки субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска, кроме работающих с подакцизными товарами.

Возникает логичный вопрос: как именно ограничение на проверки улучшит эффективность контролирующих органов, для которых эти проверки являются ключевой функцией? Но это не главное. Больше интересует конкретика относительно введения моратория, а не эффективность налоговых органов.

Возвращаясь к сути вопроса, приходим к тому, что для введения каких-либо ограничений на проверки нужны изменения в Налоговый кодекс. Именно поэтому в решении СНБО нет никакой юридически значимой конкретики по этому поводу.

Учитывая, что и президент, и Правительство являются субъектами законодательной инициативы, при желании улучшить жизнь налогоплательщиков, они могли просто внести соответствующие законопроекты на рассмотрение парламента. Но вместо этого имеем очередное решение, которое скорее создает информационный шум, чем будет иметь правовые последствия.

И даже если предположить, что в будущем соответствующие изменения в Налоговый кодекс будут внесены и мораторий на проверки для субъектов с незначительным риском будет введен, то стоит заметить: такие плательщики и сейчас проверяются планово только раз в три года. Таким образом, годовой мораторий для части таких субъектов вообще пройдет незамеченным.

При этом большинство налоговых проверок, как известно, - внеплановые. И они проводятся по широкому перечню оснований. Поэтому, при отсутствии моратория именно на внеплановые проверки, налоговый орган, в случае необходимости, всегда сможет найти основания для проверки налогоплательщика.

Таким образом, сейчас история с "мораторием на проверки" представляет собой яркий пример разрыва между политической риторикой и юридической реальностью. Громкие заявления о поддержке бизнеса в очередной раз не имеют под собой законодательной основы. Решение СНБО не вводит никаких обязательных ограничений, и, по сути, является не более чем декларацией намерений. Пока законодательно не будет изменен Налоговый кодекс Украины, мораторий на проверки будет оставаться для налогоплательщиков призрачным миражом.

Станислав Карпов, советник, адвокат, руководитель практики налоговых споров ADER HABER