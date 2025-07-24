В первые часы полномасштабного вторжения России в Украину, когда Киев готовился к штурму, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и сам президент Владимир Зеленский держали при себе штурмовые винтовки, готовясь к худшему сценарию. Тогда же раздался звонок из Кремля, сообщает Financial Times.
"Винтовки были для того, чтобы пробиться на выход... или умереть достойно", - вспомнил один из помощников президента.
"Я не боялся за себя", - сказал Ермак, - "Я боялся за свою семью и украинский народ".
В первые дни нападения к Ермаку поступил звонок из Москвы. На линии был Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина.
"Убедите Зеленского сдаться, или будет полномасштабное уничтожение", - пригрозил Козак.
Ермак не растерялся и ответил коротко и решительно:
"Идите вы к черту! (F*ck you в оригинальной цитате - УНИАН)"
После этого Ермак положил трубку. Этот момент стал демонстрацией готовности сопротивляться до последнего.
Вторжение России - другие заявления Ермака
Напомним, что в начале вторжения РФ правительство Зеленского находилось под угрозой физического уничтожения. Но, несмотря на это, ни президент, ни его команда не покинули столицу.
Ранее Ермак заявлял, что Украина готова к рассмотрению различных вариантов решения полномасштабной войны, однако исключительно при условии уважения территориальной целостности Украины и соблюдения международного права.