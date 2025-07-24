Между обоими чиновниками состоялся достаточно жесткий разговор с угрозами от Кремля.

В первые часы полномасштабного вторжения России в Украину, когда Киев готовился к штурму, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и сам президент Владимир Зеленский держали при себе штурмовые винтовки, готовясь к худшему сценарию. Тогда же раздался звонок из Кремля, сообщает Financial Times.

"Винтовки были для того, чтобы пробиться на выход... или умереть достойно", - вспомнил один из помощников президента.

"Я не боялся за себя", - сказал Ермак, - "Я боялся за свою семью и украинский народ".

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В первые дни нападения к Ермаку поступил звонок из Москвы. На линии был Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина.

"Убедите Зеленского сдаться, или будет полномасштабное уничтожение", - пригрозил Козак.

Ермак не растерялся и ответил коротко и решительно:

"Идите вы к черту! (F*ck you в оригинальной цитате - УНИАН)"

После этого Ермак положил трубку. Этот момент стал демонстрацией готовности сопротивляться до последнего.

Вторжение России - другие заявления Ермака

Напомним, что в начале вторжения РФ правительство Зеленского находилось под угрозой физического уничтожения. Но, несмотря на это, ни президент, ни его команда не покинули столицу.

Ранее Ермак заявлял, что Украина готова к рассмотрению различных вариантов решения полномасштабной войны, однако исключительно при условии уважения территориальной целостности Украины и соблюдения международного права.

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