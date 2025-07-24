Православный праздник сегодня прозвали в народе Анна Летняя - традиционно в этот день начинают копать раннюю картошку.

25 июля согласно новому церковному календарю православные верующие чтят память праведной Анны - матери Пресвятой Богородицы. В этот день принято молиться о материнстве и здоровье детей, семейном благополучии. О том, какие традиции и приметы связаны с праздником, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечается по старому стилю - рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный - дата по новому и старому стилю

25 июля (в старом календаре это 7 августа) в церкви вспоминают Успение праведной Анны, матери Богородицы.

По церковному преданию, Анна родилась в Вифлееме в I веке до нашей эры. Она вышла замуж за Иоакима, но долгое время у них не было детей. История рассказывает, что как-то Иоаким хотел принести жертву Богу, но мужчине не разрешили это сделать - посчитали его недостойным из-за отсутствия детей. Иоаким сильно опечалился и ушел в пустыню, где начал молиться. Там к нему подошел ангел и сказал, что Господь слышит его молитвы и подарит им с Анной ребенка.

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Девочку назвали Марией. Анна с Иоакимом воспитывали дочь до трех лет, а затем ее отвели в Иерусалимский храм - там девочка осталась жить и обучаться. Иоаким умер спустя несколько лет, а через два года - и Анна. Похоронили их в Иерусалиме. В 710 году, при византийском императоре Юстиниане II, мощи святой Анны и ее мафорий (это головное покрывало) перенесли в Константинополь. Ныне частицы святых мощей хранятся в храмах по всему миру.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

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память V Вселенского собора.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 25 июля вспоминают мучеников Феодора-варяга и его сына Иоанна, которые одни из первых пострадали за веру в Киевской Руси.

О чем помолиться праведной Анне, традиции этого дня и чего нельзя делать сегодня

Святая Анна - покровительница брака, будущих матерей, младенцев, бедняков и всех трудящихся. В этот день к святой обращаются с молитвами о даровании детей, семейном благополучии, здоровье и утешении малышей, разрешении семейных проблем.

В народе день прозвали Анна Летняя, а также Анна-холодница - дело потихоньку идет к осени, поэтому становится все прохладнее. Традиционно на Анну начинают копать раннюю картошку, а также идут в лес за грибами.

Согласно приметам, в этот день хорошо играть свадьбу и свататься - к счастливой семейной жизни. Чтобы весь год быть с картошкой, нужно сегодня приготовить что-то из нового урожая.

В этот день церковь, как и в любую другу дату, призывает избегать ссор, злиться, завидовать, осуждать и сплетничать. Недопустимы обида, особенно в адрес родных, и уныние, не следует отказывать в помощи.

Также в этот день запрещается лениться, злоупотреблять алкоголем, а также ремонтировать одежду (зашивать, шить, пришивать пуговицы) и обувь - считается, что тогда вещи быстро придут в негодность.

Приметы 25 июля на Анну Летнюю

По приметам дня можно понять, какими будут осень и зима:

холодно с утра - зима будет суровой, а если идет дождь - снежная и мягкая;

день теплый и сухой - к зиме с солнцем и без снега;

аисты собираются в стаи - будут ранние заморозки;

черемуха поспела - осень начнется рано;

муравьи строят высокие муравейники - к ранней и морозной зиме;

много желудей - зима будет мягкой и тёплой.

Считается, что какая сегодня погода до обеда - такой будет зима до декабря, а какая после обеда - такой будет, начиная с января. С Анны-холодницы ночи становятся прохладнее, а природа начинает готовиться к осени.

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