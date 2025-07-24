По словам Никитина, война привлекает заключенных еще и тем, что они получают абсолютно чистую историю.

На войне против Украины умирают, как правило, российские нищие, жители "глубинки" и бывшие зэки - жители крупных городов не хотят идти на войну. Как рассказал изданию "Украинская правда" командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Никитин, из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга он еще не видел ни одного пленного.

По его словам, РФ превратила свою пенитенциарную систему в часть военного рекрутинга - российская пенитенциарная система сегодня - это уже не просто тюрьмы, а вербовочные пункты для войны, в которых россиян буквально заставляют идти воевать. Например, один пленный рассказывал Никитину, как из 10 лет срока он уже "отмотал" девять и два месяца и собирался на волю.

"Приходят вербовщики от министерства обороны. Ну какая ему война? Он уже считает дни домой, зачем ему то СВО, эти политические игрища... А они ему и говорят: "А что это у тебя - синяя татуировка? Так ты, видимо, состоишь в экстремистском сообществе "АУЕ"? Друг, это нарушение закона, придется тебе еще 5 лет за это отсидеть". Конечно, он подписал контракт", - рассказал военный.

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По его словам, война привлекает заключенных еще и тем, что они получают абсолютно чистую историю. То есть, осужденным обещают новую жизнь: аннулируют судимость, "вытрут" все из баз данных, дадут деньги, помилуют, и даже на работу устроиться будет легче. Тогда, добавляет Никитин, у бывшего зэка не будет никаких отказов из-за "7 лет за разбой" - в России нет ресоциализации - вышел из тюрьмы, значит, иди грузить мешки, а тут - выпадает шанс.

"Второй момент - финансовый. Представьте свою зарплату. И тут вам предлагают в десять раз больше. Люди таких денег даже в руках не держали. Никто же не говорит, что надо идти в другую страну убивать и умирать. Если ты строитель - обещают, что будешь строить. Если водитель - будешь водить автобус. Ну а если пилот дрона - будешь пилотировать дроны", - говорит командира РДК.

Никто не объясняет, говорит военный, что все они в конце концов оказываются в одном окопе и идут на штурм:

"Воюет кто? Воюют нищие".

Никитин рассказывает, что недавно он был в месте содержания пленных, а там - те же самые "лица" - "глубинный народ" - русские с периферии, которые не очень хорошо устроены в жизни.

Никитин акцентирует, что сегодня в РФ - самый простой способ купить жилье - это выйти замуж за участника так называемой "СВО". В России - это новая социальная стратегия. В Украине наоборот - женщины прячут мужчин от ТЦК.

"За все время общения с пленными, а я их видел не одну сотню, ни разу не встретил кого-то из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга. Из этих городов люди не идут умирать за 200 тысяч", - отметил командир РДК.

Россияне могут долго терпеть войну

Напомним, командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин ранее рассказал, что русский глубинный народ может долго терпеть, жить буквально в навозе, но при одном условии - если армия РФ побеждает. Он отметил, на войне речь, которую Москва ведет против Украины, речь идет не только о материально-техническом измерении, но и эмоциональном.

Поэтому, по мнению Никитина, каждый хочет быть на стороне армии, которая выиграет.

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