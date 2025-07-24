Свою новую работу исполнительница нескромно называет "главным хитом свадебного сезона 2025 года".

Украинская певица Екатерина Бужинская представила новую песню "Така любов буває раз у житті" и клип к ней, созданный с помощью искусственного интеллекта всего за два часа.

Свою новую песню исполнительница нескромно назвала "главным хитом свадебного сезона 2025 года". Слова для нее написала Ольга Ткач, а автором музыки, аранжировки и соло на гитаре выступил Владимир Будейчук.

В подписи к клипу Бужинская рассказала, как он спонтанно создавался:

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"Я встретилась со своими подругами - Илоной Рукобратской и Катей Костюк - выпить кофе. За несколько часов до этого я выложила в TikTok фрагмент новой песни. Мы разговаривали, а на мой телефон начали массово приходить уведомления (сначала я подумала, что это спам или что мой аккаунт взломали). Но это были восторженные комментарии, репосты и видео, снятые под припев. Подруги сказали, что нужен клип - и нужен прямо сейчас!".

Однако, как она добавила, создание клипа требует определенного бюджета, планирования, времени на подготовку.

"Поэтому мы с подругами решили действовать немедленно и на обычном телефоне, не меняя места, мы создали клип с нуля за 2 часа. совершенно без финансовых вложений. Я считаю, что это верно. Самый дорогой клип еще впереди", - отметила певица.

Напомним, ранее стало известно, что Netflix впервые применил ИИ для визуальных эффектов в сериале.

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