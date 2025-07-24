Потеря Mirage-2000: эксперт ответил, мог ли самолет упасть из-за попадания ракеты РФ

Романенко считает, надо связаться с французской стороной, чтобы вместе разобраться в ЧП.

Переданный Украине французский истребитель Mirage-2000, который упал вечером 22 июля, точно не был сбит российской ракетой, инцидент мог произойти из-за резкого маневра. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он считает, что ни один другой фактор, который мог бы привести к катастрофе, не исключается.

"Никакие факторы, которые могли бы привести сейчас к катастрофе, мы не исключаем, кроме одного - сбитие самолета российской ракетой. Думаю, что все все остальные версии будут следствием рассматриваться", - сказал эксперт.

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Он также пояснил, что вряд ли, произошла ошибка пилота - скорее всего, имел место технический сбой в работе систем самолета во время выполнения полета.

"Возможно, отказ в одной из систем произошел во время выполнения какого-то резкого маневра... Нужно связаться с французской стороной для того, чтобы это следствие прошло в кратчайшие сроки. И, если это такой характерный какой-то момент (для такого самолета - УНИАН)... Фирма-производитель имеет статистику всех авиационных инцидентов с этим типом самолета", - пояснил специалист.

Он добавил: если по той информации, что передал пилот, можно будет определить причину аварии, это позволит моментально проинспектировать все подобные элементы в других самолетах, которые мы получили типа Mirage 2000.

Потеря Mirage-2000

Как писал УНИАН, на днях в Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000, который был передан Францией. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что во время выполнения задания произошел отказ авиационной техники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности.

К счастью, пилот вовремя катапультировался, его оперативно нашла поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное. Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения Mirage-2000 на Волыни. Как установлено, после взлета пилот сообщил руководителю о критической неисправности электроники.

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