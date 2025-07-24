Известно, что запуск нового сезона столкнулся с трудностями.

Вечером 23 июля стартовал 27-й сезон американского комедийного мультсериала "Южный парк" (South Park). И в первом эпизоде создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун буквально укладывают Дональда Трампа в Белый дом и в постель к сатане.

Как пишет Variety, эпизод называется "Проповедь на "горе" (Sermon on the "Mount"). В нем Южный Парк охвачен хаосом, и разъяренная толпа выбивает дверь дома мистера Гаррисона, чтобы уличить его в безответственности в эти тревожные времена. Но когда они приходят, Гаррисон признается, что уже много лет не занимает свой пост.

"Южный парк" 27 сезон - что известно

Отмечается, что хотя новый сезон "Южного парка" уже стартовал, его запуск столкнулся с трудностями. 2 июля Paramount перенес премьеру с 9 на 27 июля. Через несколько дней официальный аккаунт сериала в X (бывший Twitter) опубликовал гневное заявление, обвинив в задержке слияние Paramount и Skydance.

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"Это слияние - просто бардак, и оно портит "Южный парк". Мы работаем в студии над новыми эпизодами и надеемся, что фанаты все-таки их увидят", - заявили создатели сериала.

Паркер и Стоун также обвинили бывшего гендиректора NBCUniversal Джеффа Шелла (который должен возглавить объединённую компанию Skydance Media–Paramount) во вмешательстве в их переговоры с Netflix и Warner Bros. Discovery. По данным СМИ, Paramount, Паркер и Стоун планировали сделку на 3 миллиарда долларов сроком более чем на 10 лет, но Skydance, находящаяся сейчас в процессе слияния с Paramount, якобы вышла из соглашения.

Однако в среду стороны все же пришли к договоренности. В итоге Paramount заказал 50 новых эпизодов и получил права на стриминг всех 26 предыдущих сезонов на платформе Paramount+.Так что, 27-й сезон выйдет на Comedy Central, а затем появится на Paramount+ на следующий день.

"Мы благодарны за эту возможность и глубоко признательны за оказанное доверие. Для нас это больше, чем контракт, - это наша приверженность компании, команде и фанатам. Мы сосредоточены на том, чтобы создать нечто особенное", - прокомментировал Паркер.

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