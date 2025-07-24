В Украине объявлен І уровень опасности.

На пятницу, 25 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды, которая охватит 8 областей. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"25 июля в западных областях днем грозы", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

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Погода на завтра - прогноз на 25 июля

В пятницу в Украине в целом сохранится жаркая погода, однако на северо-востоке станет прохладнее. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, 25 июля атмосферный фронт охватит западные области, где ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем и вечером осадки с грозами распространятся также на Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области.

Температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +32 градусов, а на юге поднимется до +31...+35. Наиболее ощутимое ослабление жары будет заметно в северо-западных регионах.

В Киеве в конце рабочей недели сохранится жара, температура будет достигать +30 градусов и выше. По прогнозам синоптика, ночь пройдет без осадков, а днем возможны локальные дожди с грозами. Ожидается, что температура начнет снижаться лишь с 31 июля.

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