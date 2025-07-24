Регулятор прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году.

Национальный банк Украины ухудшил прогнозы относительно дальнейшего роста потребительских цен в Украине и восстановления экономики.

Так, по прогнозам НБУ, инфляция составит 9,7% по итогам 2025 года и 6,5% - в 2026-м. Тогда как цель в 5% будет достигнута только в 2027 году.

"Учитывая существенные потери от войны и дальнейший перенос на цены растущих расходов бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривни к евро, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию инфляции в сторону более медленного снижения. Предполагается ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% - в 2026 году и цели 5% - в 2027 году", - отметил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

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В то же время, как отмечают в Нацбанке, рост цен в Украине достиг своего пика в мае 2025 года и затем пошел на спад, однако медленнее, чем ожидалось.

"Инфляция ожидаемо достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне (14,3% в годовом измерении). В то же время она была выше, чем прогнозировалось, прежде всего из-за влияния неблагоприятных погодных условий на предложение продуктов питания", - отметил руководитель НБУ.

Однако базовая инфляция в июне сократилась быстрее ожиданий - до 12,1%.

По словам главы регулятора, динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

По предварительным оценкам НБУ, в июле общая инфляция может несколько вырасти, тогда как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на "траекторию устойчивого замедления".

Рост экономики

Также НБУ ухудшил прогноз роста украинской экономики - он будет медленнее прошлогоднего. Так, в 2025 году реальный ВВП, по оценкам регулятора, вырастет лишь на 2,1%, а в 2026-2027-м - на 2-3%.

"Дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах. В то же время в случае быстрой нормализации условий частные инвестиции и потребление существенно возрастут и компенсируют эффекты стремительной фискальной консолидации, а темпы роста ВВП могут составить 3-3,5%", - отметил Пышный.

В НБУ объясняют ухудшение прогноза разрушениями инфраструктуры и низкой инвестиционной активностью. Кроме того, неблагоприятные погодные условия задержали жатву и ограничили перспективы урожаев, что вместе с постепенным исчерпанием продукции прошлого урожая тормозило пищевую промышленность и транспортную отрасль.

Что касается учетной ставки, то регулятор сохранил ее без изменений - на уровне 15,5%.

"Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать дальнейшему ослаблению ценового давления. НБУ будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5% на горизонте политики", - подчеркнул Пышный.

Инфляция в Украине - последние новости

Согласно опросу НБУ, банкиры, бизнес и население не ожидают, что в следующие 12 месяцев уровень инфляции в Украине упадет ниже 10%.

В июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом измерении с 15,9% в мае. В Нацбанке тогда сообщили, что возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно регулируемых цен. Однако фактические темпы снижения инфляции оказались медленнее, чем прогнозировал регулятор.

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