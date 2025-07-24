В РФ считают, что такая мера "поможет стабилизировать цены на продукты" в РФ.

Власти России планируют зафиксировать цены на ряд социально значимых товаров. Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство, сообщает российское издание "Известия".

Речь шла об увеличении доли долгосрочных контрактов. То есть соглашений между производителями продуктов и торговыми сетями о поставке товаров партиями в течение определенного периода с заморозкой цен, по которым розничные сети закупают продукцию.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и компаниях-производителях считают, что такая мера поможет стабилизировать цены на продукты в РФ. По данным Минсельхоза, ограничение цен коснется "социально значимых товаров", включая овощи и яйца. В этот список могут войти также яблоки, тепличные овощи и ряд других товаров.

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Отмечается, что сейчас доля долгосрочных контрактов в поставках куриных яиц составляет 70–80%, а овощей — 50–60%, но эти доли могут снижаться. В связи с этим российские чиновники рассматривают возможность закрепить этот механизм на законодательном уровне в целях уменьшения сезонного колебания цен и большей прогнозируемости формирования себестоимости.

Одновременно с этим ряд представителей отрасли не поддержали инициативу ведомств. Производители, соглашающиеся на фиксацию цен, могут стать "заложниками своих обязательств" и потерять конкурентоспособность на рынке.

Экономика РФ - последние новости

Раньше сообщалось, что банки РФ пытаются получить помощь от Москвы, поскольку заемщики хотят погасить кредиты в экономике, которая пострадала от войны. По меньшей мере три крупнейших банка страны рассматривают возможность государственного спасения.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус назвал сценарии для экономики РФ до конца года. По его словам, в случае, если будут введены новые американские санкции, негативные процессы в российской экономике ускорятся.

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