Певец снова назвал Германию своим домом и заявил, что "ехал к сыну" и что выпустили его из страны на законных основаниях.

Певец Олег Винник, который в начале широкомасштабной войны выехал из Украины, предпринял еще одну попытку оправдаться за это. Очередное видеообращение по этому поводу артист опубликовал в Telegram.

По его словам, заявления о том, что "он выезжал из Украины под пледом", - это миф. Винник подчеркнул, что выезжал законно на основании документов о ПМЖ в Германии:

"Но тут вы обижаете не только меня, но и Украину. Если вы верите, что из Украины можно сбежать "под пледом", ну, это не обо мне. Скорее всего, это ваше представление о безопасности государства Украина. Мы же говорим о государстве Украина, а не о стране третьего мира. В Украине есть действующие законы, есть пограничная государственная служба, есть документы, есть проверки. И если я мог въехать, выехать, вообще пересечь границу Украины, значит для этого у меня был официальные документы, которые подтверждали мое постоянное место жительство в Германии".

Видео дня

Ранее Олег Винник назвал Германию своим домом и заявил, что у него нет внутреннего украинского паспорта.

"Так что, никуда я не сбегал. Я ехал к своему сыну в Германию домой. Потому меня и выпустили. Давайте не будем верить в эти все бессмысленные сплетни, а просто будем интересоваться законами Украины", - подытожил певец.

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