Залужный считает, что тотальная мобилизация в крупных российских городах будет неприемлемой для руководства РФ.

В 2026 году Россия будет стоять перед важным выбором, который сильно повлияет на ход полномасштабной войны против Украины. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью LB Live.

По его словам, количество потерь как с украинской, так и с российской стороны уже достигло критической отметки. Он подчеркнул, что Кремль также столкнулся с серьезными демографическими проблемами.

"В России сейчас стоит выбор, я в этом абсолютно уверен, что в 2026 году придется либо действительно набирать снова "мясо", но брать уже его в Петербурге, в Москве, в остальных городах, либо что-то думать, потому что скорее всего этот вариант недопустим", - сказал Залужный.

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Посол Украины в Великобритании считает, что тотальная мобилизация населения в крупных российских городах будет политически неприемлемым для руководства РФ. Он отметил, что это нанесет ощутимый удар экономике Москвы.

Залужный добавил, что усиление мобилизации в России не поможет врагу кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Потому что может кто-то найдется в Украине, кто сделает миллиарды беспилотников, которые будут стоить по 5 долларов, и будет все равно, сколько людей", - объяснил он.

Посол Украины в Великобритании заверил, что в будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов. По его словам, все будет зависеть от технологий.

"Демографический фактор - он будет требовать минимум людей… Будущая война - это сверхдешевые средства сверхвысокой эффективности", - резюмировал Залужный.

Почему до принудительной мобилизации в России еще очень далеко

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в ближайшее время Россия не будут объявлять принудительную мобилизацию. По его словам, Москва все еще имеет достаточно денег для пополнения армии контрактниками.

Жирохов подчеркнул, что у врага есть ресурсы, которые он пытается использовать вменяемо. В частности, россияне сосредоточились на производстве только определенных видов вооружения.

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