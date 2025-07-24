Курс гривни к евро установлен на уровне 49,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар. То есть украинская валюта осталась без изменений.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,10 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,75/41,78 грн/долл., а евро - 49,01/49,03 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках средний курс доллара сегодня составлял 41,75 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 49,27 грн/евро, а курс продажи - 49,07 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 июля остался на уровне 42 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,50 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 12 копеек и составлял 49,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,70 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 24 июля подорожал на 5 копеек и составлял 41,95 гривни за доллар, а курс евро сегодня вырос на 20 копеек и составлял 49,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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