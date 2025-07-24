Генерал признался. что безмерно счастлив.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный трогательно поздравил жену Елену с днем рождения.

На своей странице в Facebook он опубликовал коллаж с их фото вдвоем и в подписи к нему адресовал любимой трогательные слова:

"Чем старше я становлюсь, тем чаще именно в этот день стараюсь, в первую очередь, дать оценку самому себе. Насколько я был тем, кого ты во мне видела? И понимаю ли я, что ты чувствуешь сегодня? Как ты все это переживаешь? И если с первым я могу быть честен, то второе - я точно знаю - все это из-за меня".

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Залужный добавил, что понимаю, какую тяжесть супруга несет на своих хрупких плечах:

"Поэтому мне всегда хочется извиниться и пообещать что-то другое. Но ты этого не хочешь. Потому что уже сделала свой выбор - посвятила свою жизнь мне. Благодаря тебе я стал тем, кто я есть. Я стал частью тебя. Безмерно счастлив, что ты у меня есть. С Днем Рождения, Любимая".

Напомним, ранее Валерий Залужный очаровал редким фото с женой и произвел фурор в сети.

Также УНИАН писал, как Елена Залужная рассказала о психологических проблемах у экс-главнокомандующего.

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