Причина смерти девушки все еще не установлена из-за состояния тела.

Новая судебно-медицинская экспертиза тела погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной выявила ряд телесных повреждений, о которых ранее не сообщалось. Как пишет LIGA.net, об этом стало известно из ответа Офиса генерального прокурора на запрос редакции.

Экспертиза была проведена 9 июля Главным бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения. Она обнаружила, что Рощина имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы. Отмечается, что предыдущая экспертиза указывала на кровоизлияния на различных частях тела и сломанное ребро.

Несмотря на дополнительные данные, установить причины смерти журналистки до сих пор не удалось.

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"На момент проведения экспертизы тело Рощиной находится в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что не позволяет установить причину смерти и связать ее с телесными повреждениями", - сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Она добавила, что тело было передано в Украину в состоянии "глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения".

По словам Гайовской-Ковбасюк, результатов по исследованию ранее отобранных французскими экспертами биологических образцов из тела Рощиной еще нет.

Издание отмечает, что в Украине продолжается проведение еще одной экспертизы - судебной медико-криминалистической.

В рамках дела по факту незаконного удержания и убийства на территории России украинской журналистки Национальная полиция допросила ряд свидетелей об обстоятельствах пребывания Рощиной в местах несвободы на территории России, в частности в следственном изоляторе №2 города Таганрог Ростовской области и СИЗО №3 города Кизел Пермского края.

Принимаются меры к установлению лиц, причастных к ее пыткам и убийству. Санкция статьи, по которой открыто дело (жестокое обращение с гражданскими, повлекшее гибель человека) предусматривает пожизненное лишение свободы.

Что известно о гибели Виктории Рощиной

Как сообщал УНИАН, в июне этого года Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) призвала к международному расследованию смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену в сентябре 2024 года.

В конце февраля этого года тело Рощиной было возвращено в Украину. Отмечалось, что на нем есть признаки возможных пыток. Личность была идентифицирована с помощью ДНК-экспертизы.

27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену в сентябре прошлого года. По крайней мере в ответе российского Министерства обороны на обращение отца украинской журналистки говорилось о дате смерти девушки - 19 сентября 2024 года. Тело долгое время не возвращали.

Рощина писала о войне РФ против Украины. Она исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортажи.

Известно, что родители журналистки обратились с ходатайством о проведении повторной экспертизы для идентификации тела. Вопрос решается при участии французских коллег.

В апреле текущего года начальник Департамента войны Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов сообщал, что из-за состояния тела установить причины смерти журналистки не удалось. Он отмечал, что на теле девушки были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

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