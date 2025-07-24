Саша Барон Коэн воплотил самого Мефисто в сериале "Железное сердце" (Ironheart).

Саша Барон Коэн приятно удивил поклонников, появившись на обложке для британского журнала Men’s Fitness и продемонстрировав впечатляющее физическое преображение, которое он прошёл перед съёмками в роли Мефисто во Вселенной Marvel.

Создатель "Бората" дебютировал в образе печально известного злодея из комиксов в сериале Ironheart на Disney+ этим летом.

"Некоторые знаменитости пользуются Оземпиком, у других — личные повара, третьи нанимают персональных тренеров. Я сделал всё сразу", — пошутил Коэн, пишет Variety.

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Он также добавил для фанатов, что снимки не были сгенерированы искусственным интеллектом. "Я действительно настолько самовлюблён, чтобы сделать это", - отметил Коэн. До этого он шутил, что представляет нового персонажа — мужчину средних лет, который заменил пиво на протеиновые коктейли. И что новая роль — это и вовсе официальный старт его кризиса среднего возраста.

Роль Мефисто в киновселенной Marvel

Фанаты Marvel изначально ожидали появления Мефисто ещё в сериале "Ванда/Вижн", и Барон Коэн всегда был среди главных кандидатов в фанатских списках мечтательного каста.

Продюсер Ironheart и режиссёр "Чёрной Пантеры" Райан Куглер в одном из интервью заявил, что рад, что Marvel дождалась Ironheart, чтобы представить Мефисто именно в исполнении Барона Коэна.

"Мне просто очень нравится, что мы не встретили его ни в "Ванда/Вижн", ни в "Агате". Ты встречаешь его через уставшую, перегруженную молодую гениальную девушку. Когда ты смотришь сериал, всё становится на свои места: "А, так вот как его и должны были представить". Не в "Локи". Там другой трикстер. А Мефисто — он в пиццерии в Чикаго. Там, где ты вообще не ожидаешь его увидеть", - заявил Куглер.

Главный сценарист сериала Чинака Ходж отметила, что решение представить Мефисто в исполнении Барона Коэна было "коллективным".

Когда Барон Коэн снова появится в роли Мефисто в киновселенной Marvel — пока неизвестно. Но ясно одно: к следующему появлению он точно будет в отличной форме.

Другие новости из киновселенной Marvel

Ранее УНИАН сообщал, что "Каратель" вернется в кинотеатры, но не с сольным проектом. Появилась информация, что Джон Бернтал сыграет в новом фильме Marvel о Человеке-пауке. "Наличие Бернтала в роли Карателя, похоже, указывает на немного более приземленный взгляд на историю", - пишет The Hollywood Reporter.

Кроме того, мы рассказывали, что выход фильмов "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны" задерживается. К примеру, "Мстители: Судный день" выйдут не 1 мая 2026 года, а не ранее 18 декабря 2026 года.

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