Удары авиабомбами были нанесены с расстояния более 100 км.

Российские оккупанты сегодня, 24 июля, атаковали Харьков. Враг, в частности, впервые применил новые авиационные боеприпасы УМПБ-5, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что россияне нанесли два авиаудара по Харькову около 11:00. Они были нанесены с расстояния более 100 км.

В прокуратуре поделились, что в результате обстрела на предприятии возник пожар. Также загорелись припаркованные автомобили, которые стояли возле жилого дома.

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Известно, что 41 человек получил ранения, среди них - шестеро детей, включая младенца в возрасте 28 дней. Также пострадала беременная женщина. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии для издания "Думки" сообщил, что для удара россияне использовали новую модифицированную авиабомбу УМПБ-5 с боевой частью весом 250 кг. По его словам, эти боеприпасы также получили улучшенные модули планирования и коррекции, что позволило россиянам атаковать город с расстояния более 100 км.

"Россияне используют Харьков как полигон. Сегодня - УМПБ-5, раньше было Д-30. В новой версии боевая часть весит 250 кг как у фугасной авиационной бомбы и состоит из более толстого металла чем в Д-30, в результате использования модифицированных бомб большие последствия и больше ранений получают гражданские лица", - рассказал журналистам Борисенко.

Удар по Харькову - что известно

Напомним, что 24 июля российские оккупанты нанесли удары по жилой застройке центра Харькова. Мэр города Игорь Терехов, что в этот момент на улицах были люди. К счастью, обошлось без погибших.

В результате удара повреждены 20 жилых домов, включая 17 многоэтажек и три частных домохозяйства в Шевченковском и Холодногорском районах. По предварительной информации, взрывной волной было выбито более 600 окон.

Один из ударов также оставил воронку на дорожном покрытии. Сгорели семь автомобилей, еще 18 - повреждены.

Ранены 41 человек, включая детей. Младшему ребенку, который пострадал в результате атаки, всего 28 дней.

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