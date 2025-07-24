Украина может возобновить удары по российским НПЗ: эксперт о ночных атаках по РФ

Сейчас Россия заменяет современные системы РЭБ на более устаревшие.

Учитывая ночные удары по Сочи, Украина может вернуться к поражению российских объектов нефтеперерабатывающего комплекса. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"С апреля Украина отказалась от атак по этим объектам. Не было до конца понятно - это договоренность Украины и России негласная, или это очень большая просьба от наших западных друзей, чтобы не провоцировать рост цен на нефтепродукты. Но видим, сейчас есть попадание... Посмотрим, будут ли дополнительные удары завтра-послезавтра. Это будет означать, что Украина точно стала на рельсы ударов по российским НПЗ. И посмотрим, как это повлияет на РФ", - сказал Ступак.

Он также добавил, что сейчас есть информация о том, что Россия на отдельных участках фронта начинает заменять современные системы РЭБ и радиолокационные системы на более устаревшие.

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"И здесь у наших специалистов два вывода. Либо не хватает современных систем. Они уничтожаются и, поскольку новые не изготавливаются, то россияне вынуждены заменять их старыми. Или новые все же есть, их продолжают изготавливать, но за счет старых систем, которые перемещаются из условного Владивостока или Мурманска, РФ делает многослойную систему обороны. Чтобы наши БПЛА не имели возможности пробиваться через границу и залетать вглубь территории РФ", - добавил Ступак.

Удары по РФ: важные новости

В ночь на 24 июля ряд местных каналов сообщили об атаке беспилотников на регион. Впоследствии глава администрации федеральной территории Сириус (фактически - это городок, присоединенный к Сочи, но имеющий отдельный статус) Дмитрий Плишкин заявил о "прилете" по нефтебазе. В целом местные паблики насчитали от 15 до 20 взрывов в разных частях Сочи.

А 23 июля в Новочеркасске в Ростовской области была атакована железнодорожная инфраструктура. Армия РФ и весь военно-промышленный комплекс врага использовали этот узел, как логистический центр. Через него враги перебрасывали боеприпасы, личный состав, технику и топливо.

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