Кристина Казакова

Он считает, что русский народ может еще долго молчать, поскольку это не впервые в истории РФ.

Россияне могут еще долго терпеть войну, но для переломного момента должно наступить одно условие, считает командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин в интервью Украинской правде.

"Русский глубинный народ может долго терпеть, затягивать пояса, жить буквально в навозе. Но при одном-единственном условии - "если наша армия побеждает"", - считает Никитин.

Он добавил, что вся история России об этом. В целом, по его мнению, на этой войне речь идет не только о материально-техническом измерении всего того, что сейчас происходит, но и эмоциональном.

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Поэтому, он считает, каждый хочет быть на стороне той армии, которая выигрывает. Когда появляются сообщения, что твоя армия отступает или проигрывает, считает Никитин, то даже у патриотов падает мотивация.

Никитин также рассказал, что за первый час операции в Курской области было взято в плен сотню россиян. Впоследствии они стали самым ходовым обменным товаром и Украине удалось вернуть из плена тех, кого не хотели до этого менять.

Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Курская операция была одним из его самых рискованных решений, но этот маневр был тогда нужен, чтобы сдержать российских оккупантов.

Также, по его словам, это был и ответ на упреки о том, что якобы, украинские войска только стоят в обороне и отступают под давлением врага.

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Сырский заявил, что Курская операция привела к резкому росту морального духа среди украинских военных и гражданских лиц.

В среду, 23 июля, состоялся девятый обмен пленными между Украиной и РФ. Он прошел после встречи в Стамбуле делегаций двух стран. Зеленский первым сообщил о проведении обмена и отметил, что домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Также мы писали, что секретарь СНБО Рустем Умеров после встречи с российской делегацией рассказал, что Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа до конца лета. По его словам, Украина в очередной раз заявила о готовности к прекращению огня.

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