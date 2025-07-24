Большая часть всех товаров провходит через хаб на границе стран.

После полномасштабного вторжения в Украину для России европейские рынки в большинстве закрылись. Китай оказался единственной крупной экономикой, поддерживающей Москву.

Издание The New York Times пишет, что большая часть торговли между Китаем и Россией издавна осуществлялась через Маньчжоули - главный пограничный пункт на китайско-российской границе.

Китай держит Россию на экономическом крючке

Поезда и грузовики из России пересекают границу Китая, многие из них везут лес или свежеспиленные доски: сосну для строительства и мебели, белую березу для палочек, осину для заливки бетона и вяз для опор угольных шахт.

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Этот поток подчеркивает ослабление экономических позиций России. Сейчас она фактически является экономическим сателлитом Китая, зависящим от Пекина в производстве промышленных товаров и продающим сырье, которое Китай мог бы, если бы захотел, купить в другом месте.

Почти 6% российской экономики сейчас составляет экспорт в Китай. Официальная экономическая стратегия Маньчжоули - "Российские поставки, китайская переработка" - подчеркивает превращение РФ в поставщика сырья для огромного китайского производственного сектора, который превосходит российский. При этом Москва зависит от Пекина в производстве одежды, электроники и даже авто. С начала войны на Украине китайский экспорт вырос на 71%.

Москва и Пекин построили собственную финансовую систему для торговли рублями и иенами, чтобы избежать санкций Вашингтона.

Проблемы в торговле Китая и России

Хотя Россия и Китай все активнее торгуют друг с другом, есть несколько признаков напряженности. Так, Москва запретила поставлять Пекину свежесрубленные сосны. Китай, в свою очередь, ввел пошлины на импорт российского угля в начале 2024 года, потому что китайские угольные шахты увеличили добычу и пожаловались на конкуренцию.

Самый большой стресс в торговых отношениях связан с автомобилями. Еще в 2021 году китайские авто не пользовались большой популярностью в России, но после вторжения в Украину все изменилось. По данным исследовательской компании GlobalData Automotive, к концу лета 2024 года китайские авто заняли 60% рынка РФ.

Москва установила сбор в размере 7500 долларов с импортируемых авто, чтобы защитить отечественных производителей. Пошлина, которая начала действовать с 1 октября, не распространяется на подержанные авто, купленные россиянами для личного пользования. Китайский экспорт автомобилей в Россию за первые пять месяцев этого года упал на 58% в сравнении с годом ранее.

Китайские предприниматели в Маньчжоули используют лазейку для подержанных авто. На российской границы расположен автосалон, который предлагает подержанные BMW, Land Rover, Volkswagens и другие популярные марки, а также китайские бренды, как Zeekr и Hongqi. Сотрудники объяснили, что новых машин нет, но можно купить подержанные авто, которым месяц от роду.

Торговля Китая и России - последние новости

Китай неоднократно заявлля, что не оказывает прямой военной помощи России, но поддерживает прочные торговые связи. Пекин является крупнейшим покупателем российской нефти, древесины и угля, а вскоре станет крупнейшим покупателем российского газа.

При этом Пекин выступает против того, чтобы "нормальную торговлю" между Россией и Китаем использовали для его очернения.

В 2024 году объем торговли между странами превысил 240 миллиардов долларов, увеличившись на две трети с февраля 2022 года. Китай поставил множество беспилотников и компонентов для них, используемых Россией в войне против Украины.

Посол США в Пекине Николас Бернст назвал "крупной ошибкой" поддержку Пекином полномасштабного вторжения России в Украину путем предоставления технологий для ракет и другого вооружения.

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