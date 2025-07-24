Руководитель НАБУ Семен Кривонос должен был бы подать в отставку, если бы имел хоть каплю достоинства, когда в его подчинении служили и чувствовали себя комфортно откровенные агенты РФ.

Об этом заявил герой обороны Мариуполя, бывший и.о. командира и начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

"И я отмечу: по заявлению СБУ, руководство НАБУ было проинформировано об одном из сотрудников, но не приняло мер, несмотря на ответственность обеспечивать безопасность и прозрачность своей институции. Но у нас, похоже, никто в таких органах не умеет брать на себя ответственность", - отметил "Тавр".

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По его словам, нынешняя система неэффективна - и это касается не только НАБУ и САП, а в целом правоохранительных органов.

"И, возможно, если бы эти все руководители думали не только о своей "заднице" в теплом кресле, а об институте, государстве и законе, в Украине было бы немного больше справедливости и верховенства права", - заявил "Тавр".