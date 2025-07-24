Названы важнейшие профессиональные навыки в 2025 году (инфографика)

"Традиционные" навыки все еще имеют значение, однако гораздо меньше, чем раньше.

Из-за быстрой цифровой трансформации работодатели все чаще делают ставку на когнитивные способности и критическое мышление работников. Об этом со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума сообщает Visual Capitalist.

Рейтинг составили на основе более чем одной тысячи отзывов международных компаний, в которых насчитывается более 14,1 млн человек.

На самом верху находится аналитическое мышление - сегодня 69% работодателей считают, что это основной навык. Это подчеркивает растущий спрос на работников, которые способны решать сложные проблемы, а также интерпретировать данные и принимать обоснованные решения в условиях, когда имеет место неопределенность.

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Гибкость, универсальность и способность к изменениям занимают второе место (67%), тогда как лидерские качества и общественное влияние оказались на третьей позиции (61%). Сразу за ними следуют творческое мышление (57%), а также мотивация и самосознание (52%).

Таким образом, сегодня работодатели отдают предпочтение когнитивным способностям и критическому мышлению, тогда как "традиционные" навыки, такие как математика, чтение и письмо оцениваются гораздо ниже (21%). Это в определенной степени отражает растущие технологические возможности цивилизации.

Наиболее востребованные профессии в Украине

За первое полугодие одну из самых больших количеств вакансий фиксировали в сферах обслуживания и предоставления услуг. Также были востребованы специалисты, которые имеют специальные умения и знания (водитель, слесарь, электрик), специалисты с высшим образованием (учитель, бухгалтер, инженер, медик) и неквалифицированные рабочие (грузчик, уборщик и подсобный работник).

Эксперты прогнозируют, что после завершения боевых действий наиболее востребованными будут педагоги, психологи, военные, специалисты транспортной сферы, специалисты оборонной промышленности, программисты, правоохранители, энергетики, медики и строители. Также сообщалось, что из-за нехватки кадров в Украине женщин обучают на такие профессии как тракторист, слесарь и даже токарь.

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