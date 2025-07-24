Южные корейцы не хотят замечать стремительную модернизацию армии КНДР, иначе придется как-то на это реагировать.

Власти Южной Кореи, вероятно, не осознают масштабов угрозы, которую для них представляет сотрудничество России и КНДР, а также быстрая модернизация северокорейской армии, вызванная этим сотрудничеством. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мнения аналитиков.

Авторы публикации отмечают, что официальный Сеул в публичной сфере полностью игнорирует применение северокорейского оружия российскими войсками против Украины. Нет публичных реакций и на то, что Россия помогает режиму в Пхеньяне модернизировать его оружие и обучать северокорейскую армию современным методам ведения войны.

"Сдержанная реакция [Южной Кореи] вызвала вопросы у аналитиков относительно того, полностью ли Сеул осознает последствия того, что многие считают важнейшей военной трансформацией Северной Кореи за десятилетия, сформировавшейся в реальных боевых действиях на полях сражений Украины", - пишет The Guardian.

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Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий отмечает, что Северная Корея получила новые образцы современного оружия от России, а северокорейские солдаты получили бесценный опыт участия в современной войне во время боев на Курщине. Ни Южная Корея, ни Япония, ни одна другая армия в этом регионе не имеет такого опыта.

Итак, сейчас северокорейские войска изучают тактику общевойскового боя и использования беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и других технологий, ранее незнакомых им. Москва также помогла Пхеньяну значительно улучшить их баллистические ракеты KN-23, которыми россияне били по Украине.

Отсутствие внятной реакции Южной Кореи на эти угрозы объясняется комплексом стратегических, экономических и политических причин, говорит доктор Ян Ук, эксперт по вопросам обороны из Института политических исследований Асан в Сеуле. По его словам, публичное признание этой угрозы будет означать необходимость реагировать на деле, например, поставками оружия Украине, что на сегодня является крайне непопулярной идеей в Южной Корее.

Доктор Ян Ук напоминает, что всего полгода назад в Сеуле произошел неудачный военный переворот, инициированный теперь уже бывшим президентом. Поэтому южнокорейские военные не хотят в очередной раз выходить в публичное пространство с громкими заявлениями, чтобы снова не попасть в водоворот внутренней политической борьбы.

Объясняя молчание Сеула относительно сотрудничества КНДР с РФ, некоторые аналитики также напоминают о давней стратегии Южной Кореи избегать вмешательства во внешние конфликты, особенно те, в которые вовлечены крупные государства. Экономические факторы также имеют большое значение: до недавнего времени Россия была одним из главных торговых партнеров Южной Кореи.

Наконец, внутренняя политика также играет определенную роль. Южнокорейское общество в целом больше сосредоточено на политике избегания конфликта с Северной Кореей, чем на западных прогрессивных ценностях. Иными словами, многие корейцы считают, что проблемы Украины их не касаются.

Однако бывший командир южнокорейских сил специального назначения Чун Ин-бом не в восторге от пассивности правительства его страны.

"Мы точно должны быть настороже. Это как поезд, мчащийся вам навстречу. Лучше отойдите или начните готовиться - пока у вас еще есть время", - говорит он об угрозе с севера.

Две Кореи: последние новости

Как писал УНИАН, на днях стало известно, что Южная Корея приостановила радиовещание на КНДР, которое велось около полувека. Такое решение приняли, чтобы ослабить напряженность на полуострове. Однако многие считают это событие символической победой Пхеньяна.

Также мы рассказывали о стремительном расширении одного из ракетных полигонов Северной Кореи, что произошло благодаря интенсивному сотрудничеству Пхеньяна с Москвой.

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