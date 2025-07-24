Для совместного флота НАТО планировалось заказать шесть самолетов ДРЛО, а теперь ситуация неопределенная.

НАТО заказало для совместного флота E-7 Wedgetails, но из-за недавнего решения США об отмене проекта Альянс может остаться без него, пишет CEPA.

Сейчас Альянс продолжает использовать старые E-3 Sentry, которые эксплуатируются с 1980-х годов. Во Франции они до сих пор есть в наличии, тогда как в Великобритании их недавно списали.

Планировалось, что заменой E-3 должен стать E-7 Wedgetail, который был создан на базе авиалайнера Boeing 737 и многоцелевой системы с электронным сканированием (MESA). Благодаря этому, он имел существенное преимущество над старшими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), которые полагались на поворотную антенну.

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Отмечается, что Австралия, Великобритания, Турция и Южная Корея заказали себе самолеты партиями от трех до шести. Более того, США планировали приобрести 26 E-7 до 2032 года.

К 2031 году для флота НАТО должны были заказать шесть Wedgetails, но этого уже может не произойти, поскольку в прошлом месяце в США решили отменить проект.

Указывается, что в Пентагоне объяснили, что E-7 слишком дорогие и имеют низкую выносливость. В CEPA предполагают, что на это решение, возможно, повлиял опыт российско-украинской и индо-пакистанской войн, поскольку воздушные бои происходят дальнобойными ракетами.

Есть предположение, что США решили заменить нишу меньшими E-2D Hawkeyes и датчиками космического базирования, которые имеют назначение для "Золотого купола". Однако, согласно оценкам экспертов, этого не будет достаточно для своевременной замены возможностей E-7.

Это означает, что странам НАТО придется искать собственную альтернативу. Это может стать шведский Saab GlobalEye, который уже заказала Франция, а Дания пока только рассматривает этот вариант.

Примечательно, что Турция, Великобритания, а также совместный флот НАТО уже вложились в отмененный E-7. Это означает, что решение США нанесло серьезный удар по унификации между странами Альянса.

Однако, у НАТО есть еще возможность отказаться от американских Wedgetail и заказать шведские GlobalEye. В CEPA прогнозируют, что в любом случае совместные возможности серьезно пострадают.

Не исключено, что из-за внутреннего и внешнего политического давления США могут решить восстановить программу E-7. Если же этого не произойдет, тогда будущее самолетов ДРЛО Альянса остается неопределенным.

F-16 для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что истребители F-16 не помогут изменить ход войны в Украине. Он пояснил, что они не могут противостоять современной российской авиации. Тогда как россияне применяют свои самолеты на больших высотах, F-16 можно использовать только на малых.

Также мы писали, что министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил, что Украина не сможет получить F-16, пока им не предоставят F-35. Поэтому, он не может назвать сроки поставки этих истребителей в нашу страну. Франкен добавил, что, возможно, это произойдет в этом году или же в 2026.

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