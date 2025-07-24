Особенно важным станет период вокруг 9 августа.

Август 2025 принесет более легкую атмосферу для Овна, Льва, Стрельца, Водолея и Рыб. Благодаря влиянию планет, этим знакам станет проще налаживать контакт с партнером и укреплять личные связи. С 6 августа, когда Марс входит в знак Весов, появится больше взаимопонимания и готовности к партнерству.

Особенно важным станет период вокруг 9 августа, когда Полнолуние в Водолее завершит цикл, начавшийся в январе. Это поможет переосмыслить опыт, связанный с независимостью и личными границами в отношениях.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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После завершения ретроградного Меркурия во Льве 11 августа наступит ощущение облегчения. Кроме того, Венера перейдет во Льва 25 августа, что усилит романтическую составляющую. В отношениях появится страсть, откровенность и вдохновение, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

В августе фокус сместится на романтику. Переход Марса в знак Весов даст шанс почувствовать поддержку и сблизиться с партнером. Это благоприятный момент для укрепления уже существующего союза или начала новых знакомств. Важно доверять партнеру и позволить ему проявить инициативу. Совместные действия приведут к укреплению отношений.

Лев

Полнолуние в Водолее 9 августа закроет старый эмоциональный цикл. Это подходящее время для осознания перемен, произошедших в личной жизни. Если отношения стали напряженными, стоит задуматься, не пора ли остановить борьбу и вернуться к внутренней гармонии. Это также момент для честного разговора и переоценки приоритетов.

Водолей

После завершения ретроградного Меркурия 11 августа улучшится коммуникация. Уйдут недоразумения, а отношения станут более открытыми. Можно будет вернуться к важным темам, которые ранее вызывали напряжение. Главное - не переносить прошлые обиды в новые этапы, а сосредоточиться на росте.

Рыбы

Август подарит шанс переосмыслить значение любви. После периода сосредоточенности на личных целях наступит момент, когда романтика снова станет приоритетом. Новолуние в Деве 23 августа ознаменует новый старт. Стоит открыть сердце, впустить чувства и не бояться строить планы на будущее вместе с партнером.

Стрелец

С 25 августа Венера во Льве пробудит жажду приключений. Появится желание чего-то нового - возможно, это будет начало отношений с человеком из другой страны или просто вдохновляющий роман. Важно честно признать, если текущие отношения не приносят радости, и быть открытым переменам. А тем, кто уже в крепком союзе, стоит внести в него элемент новизны - поездка, общее хобби или совместное открытие.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака чаже других откладывают свадьбу.

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