Мэр алжирского пляжного города утверждает, что наряды отдыхающих противоречат местным моральным устоям.

Живописный прибрежный алжирский городок Четаиби в Средиземноморье, известный своими потрясающими видами, неожиданно стал эпицентром культурного конфликта из-за мужских купальных костюмов.

Как пишет The Independent, этот живописный город с населением 8 тысяч человек процветает за счет сезонного туризма, каждое лето привлекая тысячи гостей к своим бирюзовым водам, скалистым бухтам и лесистым холмам. Эта экономическая зависимость исторически способствовала созданию гостеприимной демократической атмосферы, однако этим летом ситуация резко изменилась.

"Здесь тепло, уютно, красочно, оживленно – никакой враждебности к купающимся, ни на словах, ни на взглядах. Здесь традиционное гостеприимство", – утверждает старожил города Салах Эдин-бей.

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Впрочем, в начале июля 2025 года мэр города Лайачи Аллауа издал указ, заставший отдыхающих и местный бизнес врасплох – он запрещает отдыхающим на пляже носить шорты-бермуды, поскольку эта одежда считается "неприличной" в отличие от более длинных и свободных моделей, которые предпочитают более консервативные мужчины-пляжники (здесь стоит отметить, что плавки-бермуды представляют из себя вполне приличные короткие свободные шорты – ред.).

"Эти летние наряды вызывают беспокойство у населения, они противоречат моральным ценностям и нормам приличия нашего общества. Население больше не может терпеть иностранцев, разгуливающих по улицам в непристойной одежде", – заявил чиновник.

Указ вызвал немедленную негативную реакцию со стороны официальных лиц, в том числе в административном центре региона Аннабе, которые призвали мэра отменить его. В итоге он отменил указ в течение двух дней, заявив, что он был продиктован не исламистским давлением, а желанием сохранить "мир и спокойствие" как для жителей, так и для гостей.

Тем не менее, этот инцидент затронул более глубокую напряженность, связанную с религией, идентичностью и общественным пространством в стране, которая по-прежнему страдает от последствий гражданской войны, унесшей жизни примерно 200 тысяч человек в 1990-х годах. Конфликт начался в 1991 году, когда армия отменила выборы, на которых исламистская партия готовилась праздновать победу. И хотя так называемое "черное десятилетие" давно закончилось, оно оставило неразрешенными некоторые глубинные противоречия между политическим исламом и поддерживаемым военными светским государством Алжира.

"Несмотря на то, что исламисты проиграли войну в 1990-х годах, они не отказались от своего агрессивного и навязчивого идеологического проекта, который завоевал популярность в обществе", – отметил социолог Редуан Буджемаа.

Издание отмечает, что часть людей и экспертов оценили пляжные дебаты как отголосок той ранней эпохи, когда муниципалитеты, управляемые исламистами, пытались перестроить общественную жизнь в соответствии с религиозной доктриной.

Тем временем, для многих алжирцев, особенно в неблагополучных регионах, политический ислам остается популярным не из-за экстремизма, а как реакция на коррупцию, неравенство и недоверие к государственным институтам. Хотя исламистские партии в основном не добивались успеха на выборах в последние десятилетия, они все еще играют важную роль в повседневной жизни, заполняя социальные и моральные пустоты.

Например, в соседнем Джиджеле местные жители перегородили часть пляжа для проведения массовых молитв, а видеозаписи этих событий распространились в интернете и вызвали разногласия. Тем временем, автомобили, припаркованные у пляжа, все чаще подвергаются актам вандализма, а посетителям пляжа вывешивают предупреждения: "Идите грешить в другом месте".

В свою очередь бывший высокопоставленный сотрудник Министерства туризма Саид Бухлифа предупредил, что консервативные группы используют экономические трудности Алжира на фоне падение доходов от продажи газа. Это, по его словам, может подорвать амбиции страны по развитию туристического сектора.

Туризм и ислам

Как сообщал УНИАН, ранее о своих планах развивать туризм в Афганистане заявили талибы, отличающиеся особо строкой трактовкой ислама.

В частности, женщины под режимом Талибана фактически лишены всех прав. А потому одной из главных проблем для талибов остается, как взаимодействовать с иностранными женщинами-туристками.

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