По его словам, не стоит рассчитывать исключительно на партнеров.

Украине надо думать, как делать свои "Петриоты", которые будут перехватывать баллистику. Нельзя только на помощь партнеров рассчитывать, должны быть варианты, как зарабатывать деньги и самим, в частности, стоит экспортировать оружие. Об этом в интервью УНИАН рассказал Тарас Загородний, политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Он также оценил переговоры в Турции и высказался о том, как можно "переломить хребет" России.

В Турции возобновились переговоры между украинской и российскими делегациями. Есть ли какие-то хотя бы мизерные перспективы достичь таким образом прекращения огня?

Нет, конечно. Пока Путин у власти, он будет воевать. Он не изменит своей позиции. Благодаря переговорам возможно разве что решение гуманитарных вопросов, в частности, возвращение пленных.

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Сейчас срок войны зависит от Украины. Если мы сможем парализовать все железнодорожное сообщение России, перекрыть порты Балтийского и Черного морей, то гаплик стране-агрессору. Не надо всю РФ бомбить, а необходимо найти узкие места. Имеем пример ситуации с аэропортами, где происходят коллапсы из-за воздушных угроз. Для такой большой по площади страны отсутствие авиационного сообщения - это фактически фрагментация России, потому что регионы остаются оторванными без транспортного сообщения.

Сейчас в Ростовской области Силы обороны "лупашат" по железным дорогам, чтобы парализовать движение, потому что россияне тогда воевать не смогут. Враг хорошо наступает там, где есть рядом железная дорога, в частности, на Донбассе.

Война продолжается и требует больших финансов, много вооружения. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2026 году на оборонку необходимо минимум 120 млрд долларов. Где мы можем взять такую невероятно большую сумму?

Эта цифра вполне реальна и может даже больше. Нам нужно больше денег для сохранения жизней наших людей.

Оружия много не бывает, а для этого необходимы колоссальные вложения. Военные, когда планируют операции, исходят всегда из наихудшего варианта развития событий и под это предусматривают ресурс. Генеральный штаб и офицеры из высшего состава - это фактически математики, которые высчитывают, сколько нужно ресурсов в обороне, для наступления и для переноса войны на территорию врага. Конечно, когда растут атаки на территории РФ, то и все расходы увеличиваются. Война - это прежде всего деньги, и чем их больше, тем мощнее обеспечение ресурсами для достижения результатов.

У нас есть нехватка людей на фронте. И это также вопрос денег. Может ли ЕС выделить Украине 3,5 млрд долларов в год, чтобы можно было привести на фронт 100 тысяч людей из разных стран для участия в военных действиях? Конечно. И люди приедут с удовольствием, но все в деньги упирается. У нас уже сегодня большое количество колумбийцев воюет.

Мы не можем соревноваться с россиянами в плане мобилизации. Даже если будут потери 1 к 10, то если россияне готовы миллион своих положить, то сколько тогда наших людей погибнет? Это ловушка, которую часто пропагандируют, когда в вопросе мобилизации все сводят исключительно к тому, сколько людей должно быть в армии.

Мы же не можем только на помощь партнеров рассчитывать. Поэтому должны быть варианты, как зарабатывать деньги и самим.

Один из способов - это экспорт оружия. У нас недозагруженные предприятия стоят, люди без работы и бегут за границу. Если задействовать эти производственные мощности, то уже в первый год можно получить миллиард долларов от экспорта оружия. Есть бездонный рынок Индии, который поглотит любые объемы, которые мы предложим.

Но морально ли правильно продавать оружие, которого не хватает на фронте?

Эти слова - ловушка, в которую часто и военные попадают, задавая похожие вопросы. Когда завод стоит, то никакого оружия не производит, людям нечем платить зарплату. Квалифицированные работники выезжают за границу, мы теряем научный и человеческий потенциал и не производим там никакого оружия ни для фронта, ни для экспорта.

Израиль постоянно экспортирует оружие даже во время войны, потому что все там понимают, что это заработок, в том числе и для государства, и для того, чтобы поддерживать армию.

Какие внутренние ресурсы можно привлечь в Украине для финансирования производства оружия?

Предприятия, которые имеют прямые контракты с Министерством обороны, в частности, производитель РЭБов "Kvertus", КБ "ЛУЧ", завод "Антонова", компания "Украинская бронетехника", могут выпустить облигации на 80 млрд гривен, государственные банки их выкупают, а Национальный банк дает рефинансирование. Так сразу закачивается 2 млрд долларов.

Но на сегодня реальность все же такова, что мы вынуждены покупать с помощью партнеров оружие, в частности, и в США. А информация о том, что обещанные президентом США Дональдом Трампом новые батареи ЗРК Patriot попадут в Украину не раньше весны 2026 года, не добавляет оптимизма.

На сегодняшний день из США оружие идет. Трамп резко повеселел, когда появились деньги, за которые Европа покупает его для Украины. Он уже НАТО любит. Ну да, у него такая логика - Трамп не против продавать, и это отличная новость для нас. Но здесь мы упираемся в ограниченное производство ракет для Patriot. Одна ракета стоит в зависимости от комплектации от 1 до 5 миллионов долларов. А чтобы сбить одну баллистику, то нужно 3-4 ракеты, которые достаточно дорогие и их мало производят.

Это проблема, потому что у них производство не в таких объемах, как нужно для войны. Но это вопрос опять же к нам. У нас есть много союзников, которые с нами в одной лодке, в частности, Швеция и Норвегия, у которых деньги есть. И надо думать, как делать свои "Петриоты", которые будут перехватывать баллистику. Если будет аналог, например, "Петриота" сделан, то это конкурент для США, а у нас он точно дешевле будет. У США есть свои интересы. Там военные также исходят из худшего сценария - если завтра Китай нападет на Филиппины, то тогда в приоритете будет точно не наша страна. Поэтому производить все нужно в Украине, потому что это наша безопасность.

И надо осознавать, что внутреннее производство отличается от продукции, произведенной на иностранных предприятиях тем, что там не проводится модернизация оружия под нужды фронта, его современные особенности.

справка Тарас Загородний политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний - политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, работающий в PR и политическом консалтинге более 15 лет. Финансовое образование получил в Национальном университете «Киево-Могилянская академия», юридическое образование - в Одесской Национальной Юридической Академии. Эксперт участвует в избирательных кампаниях разного масштаба (локального или всеукраинского уровня). Среди его клиентов - известные политики, владельцы бизнеса, топ-менеджеры компаний крупного и среднего бизнеса.

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