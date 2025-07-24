'Мамка юмора' снова в игре: Оля Полякова вернулась в 'Лигу Смеха' и вспомнила свой дебют

"Лига Смеха. 10 лет" соберет на одной сцене 15 талантливых команд со всей страны.

В этом году самый масштабный юмористический проект "Лига Смеха" празднует свое десятилетие и возобновляется в любимом фестивальном формате. Вместе с ним на телеканал ТЕТ возвращаются главные звездные тренеры - Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Иван Люленов, а известный дуэт Бампер и Сус дебютирует в одном судейском кресле.

Королева сцены Оля Полякова призналась, что за шесть лет безумно соскучилась по проекту и в юбилейном сезоне готова бороться за звание тренера-чемпиона в ожесточенных юмористических батлах.

"Я помню свою первую "Лигу Смеха", я очень волновалась и очень хотела быть смешной. И мне это удавалось, поэтому мамка юмора снова на "Лиге", - прокомментировала певица.

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В тренерское кресло Оля Полякова впервые села в 2016 году во время второго фестиваля юмора в Одессе. Под ее наставничеством соревновались львовская команда "Колижанки" и луцкая "Замок Любарта", которая покинула проект за шаг до полуфинала. Интересно, что часть комиков поборется за место в новом юбилейном сезоне в составе команды "Западенцы".

"Лига Смеха. 10 лет" соберет на одной сцене 15 талантливых команд со всей страны, чтобы согреть воспоминаниями и поддержать шутками, которые разлетаются на цитаты. Смотрите юбилейный сезон, смейтесь от души и влюбляйтесь в проект снова и снова уже скоро на телеканале ТЕТ.

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