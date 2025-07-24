Основные пути проникновения синего краба - балластные воды судов и естественное расселение через Босфор из Средиземного моря.

На северо-западном побережье Черного моря зафиксировано активное распространение хищника - синего краба, который угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молоди рыб. Об этом заявила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

"На северо-западном побережье Черного моря зафиксировано активное распространение инвазивного вида - синего американского краба (Callinectes sapidus). Этот хищный вид, родом из Атлантики, стремительно продвигается от турецких и болгарских берегов в направлении украинского побережья и дельты Дуная", - отмечают экологи.

Опасность в том, объясняют экологи, что синий краб - активный хищник и сильный конкурент - он угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молоди рыб. Этот представитель семейства ракообразных нарушает баланс прибрежных экосистем, особенно в условиях изменения климата, к которым хорошо адаптируется.

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По данным специалистов, основные пути проникновения в регион "незваного гостя" - балластные воды судов и естественное расселение через Босфор из Средиземного моря. Первые находки этого краба в Украине были в 2019 году, а сейчас вид обнаружен в районе дельты Дуная.

В то же время в государственной инспекции успокаивают: опыт Италии, Греции и Турции показывает, что контролируемый вылов синего краба может не только уменьшить его влияние на экосистему, но и приносить прибыль - его мясо высоко ценится в гастрономии.

Поэтому важно вести постоянный мониторинг распространения синих "красавчиков", разработать научно обоснованную политику регулирования его численности и рассматривать его не только как угрозу, но и как потенциальный ресурс при условии устойчивого подхода.

Жителей Днепропетровщины удивила миграция жаб

Как писал УНИАН, в Украине зафиксировали большое количество земляных жаб. По словам очевидцев, их многочисленные группы на улицах города Никополь на Днепропетровщине передвигались группами не только в зеленых зонах, но и на тротуарах.

Биологи говорят, что ничего чрезвычайного в этом явлении нет - такое случается каждый год, обычно после дождей, потому что земляные жабы особенно активны в условиях повышенной влажности. Эти существа начинают мигрировать на новые места, ища пищу и места для откладывания икры. Обычно люди этого не замечают, но, когда на пути жаб попадаются населенные пункты, они попадают в поле зрения жителей городов.

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