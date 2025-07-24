Российские Ту-160 и Ту-95 до сих пор остаются ключевыми элементами воздушной стратегии Москвы.

Военная авиация никогда не была просто транспортом - это символ силы, превосходства и досягаемости. Самые большие бомбардировщики мира - это инженерные чудеса, способные нести смертоносный груз на тысячи километров, играя ключевую роль в сдерживании и проекции силы.

Wionews назвал пять крупнейших стратегических бомбардировщиков, которые когда-либо поднимались в небо. Два из них активно использует страна-оккупант - Россия.

1. Ту-160 "Блэкджек"

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Длина: 54,1 м

Максимальный взлетный вес: 275 000 кг

Особенность: Сверхзвуковой, с изменяемой геометрией крыла

Самый большой реактивный бомбардировщик в мире, способный развивать скорость более 2 Маха. Символ российской стратегической авиации.

2. Convair B-36 Peacemaker

Размах крыльев: 70,1 м (рекорд среди бомбардировщиков)

Максимальный взлетный вес: 190 000 кг

Холодновоенный гигант США, созданный для доставки ядерного оружия непосредственно в СССР. Уникальное сочетание поршневых и реактивных двигателей.

3. Boeing B-52 Stratofortress

Длина: 48,5 м

Размах крыльев: 56,4 м

Максимальный взлетный вес: 219 600 кг

Легенда авиации. В эксплуатации с 1955 года и до сих пор на службе. Мощный, надежный и универсальный.

4. Ту-95 "Медведь"

Длина: 49,5 м

Размах крыльев: 50,1 м

Особенность: Турбовинтовой двигатель - невероятная дальность

Единственный турбовинтовой стратегический бомбардировщик, который до сих пор используется. Его гул слышен за километры.

5. Rockwell B-1 Lancer

Длина: 44,5 м

Максимальный взлетный вес: 216 000 кг

Особенность: Сверхзвуковой, "гибкий" для современных миссий

Маневренный и быстрый, он стал незаменимым в локальных конфликтах и глобальных операциях США.

Эти самолеты - не просто великаны железа. Их способность доставлять ядерное и обычное оружие на стратегические расстояния делает их ключевыми платформами сдерживания в глобальной безопасности. Они остаются актуальными даже в эпоху дронов и гиперзвуковых ракет.

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