Военная авиация никогда не была просто транспортом - это символ силы, превосходства и досягаемости. Самые большие бомбардировщики мира - это инженерные чудеса, способные нести смертоносный груз на тысячи километров, играя ключевую роль в сдерживании и проекции силы.
Wionews назвал пять крупнейших стратегических бомбардировщиков, которые когда-либо поднимались в небо. Два из них активно использует страна-оккупант - Россия.
1. Ту-160 "Блэкджек"
- Длина: 54,1 м
- Максимальный взлетный вес: 275 000 кг
- Особенность: Сверхзвуковой, с изменяемой геометрией крыла
Самый большой реактивный бомбардировщик в мире, способный развивать скорость более 2 Маха. Символ российской стратегической авиации.
2. Convair B-36 Peacemaker
- Размах крыльев: 70,1 м (рекорд среди бомбардировщиков)
- Максимальный взлетный вес: 190 000 кг
Холодновоенный гигант США, созданный для доставки ядерного оружия непосредственно в СССР. Уникальное сочетание поршневых и реактивных двигателей.
3. Boeing B-52 Stratofortress
- Длина: 48,5 м
- Размах крыльев: 56,4 м
- Максимальный взлетный вес: 219 600 кг
Легенда авиации. В эксплуатации с 1955 года и до сих пор на службе. Мощный, надежный и универсальный.
4. Ту-95 "Медведь"
- Длина: 49,5 м
- Размах крыльев: 50,1 м
- Особенность: Турбовинтовой двигатель - невероятная дальность
Единственный турбовинтовой стратегический бомбардировщик, который до сих пор используется. Его гул слышен за километры.
5. Rockwell B-1 Lancer
- Длина: 44,5 м
- Максимальный взлетный вес: 216 000 кг
- Особенность: Сверхзвуковой, "гибкий" для современных миссий
Маневренный и быстрый, он стал незаменимым в локальных конфликтах и глобальных операциях США.
Эти самолеты - не просто великаны железа. Их способность доставлять ядерное и обычное оружие на стратегические расстояния делает их ключевыми платформами сдерживания в глобальной безопасности. Они остаются актуальными даже в эпоху дронов и гиперзвуковых ракет.