Зеленский: Мы готовим законопроект о независимости НАБУ и САП, Британия поможет

Премьер-министром Великобритании Кир Стармер предложил привлечь экспертов.

Готовится законопроект, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества. Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - отмечает глава украинского государства.

Зеленский считает, что в условиях военного положения соответствующий прокурор своим мотивированным постановлением имеет право определить место проведения досудебного расследования уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 115, 1461 и 438 Уголовного кодекса Украины, связанных ссвязанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, по месту жительства (пребывания) заявителя, потерпевшего, которые являются близкими родственниками и членами семьи такого лица.

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Президент Украины отметил, что проинформировал премьер-министра Великобритании о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными.

"Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа", - отмечает Зеленский.

Законопроект о НАБУ и САП - главные новости

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "За" это решение проголосовало 263 депутата.

В тот же день закон был подписан президентом Украины, несмотря на акции протеста в Киеве и в других городах под лозунгами о ветировании этого решения.

В совместном заявлении НАБУ и САП, которое они сделали по итогам встречи, инициированной Офисом президента отмечалось, что принятые законодательные изменения "существенно ограничивают независимость" Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечалось, что отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии.

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